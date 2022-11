Jeroens Clan: het grove cabaret van de jaren 90 in een nieuw jasje

Oude tijden herleven bij het Brabantse cabarettrio Jeroens Clan. De heren doen denken aan De Vliegende Panters, al kunnen ze best nog wat acteerlessen gebruiken.

U kent ze wel, die bordjes met spreuken als ‘In dit huis hebben we plezier’ of ‘Live your dream’. Jeroens Clan wijdt een heel nummer aan liefhebbers van dat soort prullaria: Action Annie, waarin het titelpersonage tot wanhoop van haar echtgenoot (Nukkige Nico) de meest nutteloze rommel koopt.

Het is een knaller van een lied, met bloedige wendingen en snelle muziekwisselingen. De Brabantse jeugdvrienden Bram Kroon, Jip de Poorter en Matthias Tuns geven er een visitekaartje mee af: het grove cabaret van de jaren negentig is terug, inclusief de soms platte en vrouwonvriendelijke grappen. Je herkent iets van De Vliegende Panters in deze jongens.

Wie zijn de tere zieltjes?

Toch is de titel van hun debuutprogramma, Tere zieltjes, gelukkig niet alleen een waarschuwing voor gevoelige bezoekers. Zelf zijn de heren ook een stuk minder macho dan ze zich voordoen. Rode draad is de onderlinge vriendschap en de vraag hoe goed ze elkaar nou echt kennen. Onder het masculiene gebral blijkt veel onzekerheid te schuilen, wat uiteindelijk resulteert in een mooi demasqué.

Ja, de jaren negentig mogen dan terug zijn, de tijdgeest is niet aan ze voorbijgegaan. Gelukkig maar. Anderen de maat nemen is veel interessanter, veel spannender bovendien, als je ook naar jezelf kijkt.

Zeker voor een debuut zit dit programma inhoudelijk erg goed in elkaar. Helaas valt er op het spel genoeg af te dingen. Deze mannen zijn simpelweg (nog?) geen grote acteurs, waardoor subtiliteiten verloren gaan en de voorstelling soms de schreeuwerige sfeer van studentencabaret krijgt. Hopelijk kloppen ze aan bij een goede coach. Hun ideeën verdienen een betere performance.