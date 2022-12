Jeroen Woe en Niels van der Laan breken record met WK-nummer: ‘Geschreeuwd van de stress’

Vijftien minuten na het eindsignaal van de WK-wedstrijd tussen Nederland en Amerika zaterdagavond hadden Even tot hier-presentatoren Jeroen Woe en Niels van der Laan hun lied over Louis van Gaal af. Vol adrenaline schreven zij het erenummer voor de bondscoach dat, gezongen door Lenny Kuhr, diezelfde avond nog op tv te horen was.

Dat de satirische tv-show Even tot hier altijd dicht op de actualiteit zit, is algemeen bekend, maar met de uitzending van zaterdagavond braken Jeroen Woe en Niels van der Laan al hun persoonlijke records. Ook kijkers reageerden lovend op het razende tempo waarin het duo werkt. “Het was de grootste haastklus voor ons tot nu toe,” vertelt cabaretier Niels van der Laan.

Toen de presentatoren zaterdagmiddag hun uitzending opnamen, was de wedstrijd in volle gang. Voor het publiek zongen Woe en Van der Laan daarom een kladversie van hun WK-lied. Het uiteindelijke nummer werd later op de avond aangepast en door zangeres Lenny Kuhr (72) in een lege studio gezongen op de wijs van haar songfestivalhit De troubadour uit 1969. Voor de gelegenheid kreeg het nummer zaterdagavond de naam Admiraal Van Gaal.

Schreeuwen van de stress

Een paar minuten na de opnames met het publiek doken Niels van der Laan en Jeroen Woe achter hun laptop om het restant van de voetbalwedstrijd te volgen. “We hadden al drie verschillende versies in klad, maar die hebben we eigenlijk direct weggegooid,” legt Van der Laan uit. Nederland won namelijk met 3-1 van de VS, een scenario waarmee ze geen rekening hadden gehouden. Vijftien minuten na het laatste fluitsignaal moest de definitieve versie op camera staan, zodat het fragment nog mee kon in de aflevering van die avond. “We hebben staan schreeuwen van de stress.”

Dat de kans groot was dat Nederland zou winnen, had het duo snel door. “Maar toen dat derde doelpunt kwam, sloeg de stress wel toe,” vertelt Van der Laan. “Het ging ook ineens over counteren tijdens de wedstrijd, dat hebben we allemaal last-minute nog toegevoegd. Tot op de laatste minuut hebben we keihard aan dat nummer gewerkt.”

Superheldin

Ervaring met het snel schrijven van een nummer hadden de presentatoren al. Twee weken geleden hadden ze een dag om een lied te schrijven over de perikelen rond BNNVara-collega Matthijs van Nieuwkerk. “Maar toen zongen wij het nummer zelf, dan gaat het iets gemakkelijker. Nu werd het nummer ook nog eens gezongen door Lenny Kuhr.”

“Zij is een echte superheldin,” vertelt Van der Laan. “De inkt was nog nat, toen ze het nummer moest opnemen. Normaal zorgen we dat op donderdag de nummers voor artiesten klaarliggen, zodat ze nog kunnen repeteren, maar Lenny moest het met een paar minuten toch maar even doen.” Kuhr wist van tevoren van het plan en heeft de hele avond ‘zenuwachtig gewacht’ tot ze aan de beurt was. Op het moment suprême kreeg ze wel wat hulp van de autocue. Maar, zegt Van der Laan: “Ze is zo goed en snel met taal, het is fantastisch dat dit zo gelukt is.”

Het was overigens niet de eerste keer dat Kuhr een bondscoach toezong tijdens een Wereldkampioenschap. In 1974, vijf jaar na haar Songfestivalwinst, zong Kuhr de versie De generaal voor bondscoach Rinus Michels.