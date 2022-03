Jeroen van der Boom is als een all you can eat buffetrestaurant

Jeroen van der Boom in Hazes is de Basis. Beeld KIJK

We moeten het hebben over Jeroen van der Boom. Nou ja, niks moet natuurlijk en de wereld kan, zeker in deze barre tijden, best af zonder een analyse van het fenomeen Van der Boom. Maar ongemerkt is de zanger die ‘je bent zo’ liet rijmen ‘met jou verveel ik me geen moment, en oh’ wel uitgegroeid tot hét boegbeeld van SBS op zaterdagavond.

Dat begint al om 20.00 uur, als Van der Boom Hazes is de Basis presenteert, een niet al te spannende muziekshow waarin liedjes van André Hazes worden gezongen en weduwe Rachel na afloop vertelt hoe mooi ze het vond. Van der Booms presentatie is solide: vlot maar niet uitbundig.

Direct aansluitend is Hoge Bomen, een interviewprogramma waarbij Van der Boom zijn gasten ondervraagt en toezingt (!) vanachter een witte vleugel. Dat is even kitscherig als dat het klinkt, en toch - of misschien wel daarom - oefent de show een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op Lips.

Voor Ronald Koeman, die zaterdag te gast was, had Van der Boom een eigen versie gemaakt van Wij houden van Oranje van, daar is ie weer, Hazes. Het was, zoals elke week, sowieso een warm bad. Kritische vragen worden niet gesteld, Van der Boom zorgt voor de drankjes, de muziek en goede sfeer, waarbij er ondanks een totaal gebrek aan humor toch verrassend veel wordt gelachen.

En daarin schuilt wellicht de kracht van het fenomeen Van der Boom: het weet het onverenigbare te verenigen. Een zingende presentator en een presenterende zanger. Volks genoeg voor het boy-next-door-imago, maar met een glimmend smokingjasje krijgt hij een aureool van glamour. Van der Boom is als een all you can eat buffetrestaurant: oer-Nederlands, van alles een beetje, aan het einde van de avond zit je bomvol, concludeerde Lips om half elf.

