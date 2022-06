Jeroen Stekelenburg bleef fier overeind tegenover foeterende Louis van Gaal

Beeld screenshot

Natuurlijk kijkt Lips graag naar het Nederlands elftal, maar toch vooral voor de wedstrijd ná de wedstrijd. Soms zijn het Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk die Tom Egbers alle hoeken van de studio laten zien door zijn vragen weg te lachen en te keten bij de vleet - dat viel dit keer mee.

Het vuurwerk kwam deze avond van Louis van Gaal en Jeroen Stekelenburg bij het gebruikelijke interviewtje na afloop van de wedstrijd. Lips ging er eens goed voor zitten: kort na het laatste fluitsignaal spuit de adrenaline bij de bondscoach nog door de bloedbaan en Van Gaal heeft al vaker journalisten de mantel uitgeveegd. Dus deze kon er blijkbaar ook nog wel bij.

In het gesprekje dat nog geen 7 minuten duurde, haalde Stekelenburg boven tafel dat aanvoerder Memphis Depay op eigen houtje een andere positie innam en van de kant moest worden teruggefloten. Vond de bondscoach niet leuk. En toen sloeg Stekelenburg er ook nog een paar vervolgvragen aan stuk. “Ik heb het nu al twee keer uitgelegd!” foeterde Van Gaal. “Waarom lul je er nog over?”

In de studio werd nog even nabeschouwd op het verbale steekspel tussen Van Gaal en zijn interviewer. Het was korzeligheid van Van Gaal, volgens Tom Egbers, die maar weer eens een duur woord tevoorschijn haalde. Van Hooijdonk vond het geen pretje om Van Gaal zo te zien. “Goed gedaan van Jeroen,” zei Van der Vaart.

Stekelenburg liet zich niet kennen en bleef fier overeind. Met alle respect voor het vakmanschap van de gelauwerde trainer blijft hij Van Gaal kritisch interviewen. We zagen kortom twee vaklui aan het werk en je zou verwachten dat een zo op respect hamerende bondscoach iets meer respect opbrengt voor het vak van journalist Jeroen Stekelenburg.

