Jeroen Krabbé kan Mart Smeetseriaans pedant zijn, maar hij komt ermee weg

Het is een trend in televisieland: BN’ers die hun helden ‘achternareizen’. Dionne Stax trad in het spoor van Máxima, Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps maakten een bedevaartstocht naar het Parijs van hun favoriete chansonniers en Nick en Simon (R.I.P.) gingen op zoek naar Simon en Garfunkel en Abba. (En dat allemaal op kosten van de belastingbetaler en ten koste van het klimaat, zou een zuurpruim daar dan meteen bij zeggen, maar zo’n zuurpruim is Lips gelukkig niet.)

Ook Jeroen Krabbé vloog de halve wereld rond om het levensverhaal van kunstenares Frida Kahlo te schetsen. Dat de NPO op prime time een serie programmeert over een Mexicaanse surrealistische kunstschilderes verdient een pluim, al kan Kahlo zich, postuum, reeds lang in een grote populariteit verheugen. Bovendien toonde Krabbé zich in eerdere series over onder anderen Pablo Picasso en Vincent van Gogh al een begenadigd verteller.

Soms kan hij een beetje Mart Smeetseriaans pedant zijn en dreigt het programma iets te veel om Krabbé en iets te weinig om Kahlo te draaien, maar hij is charmant genoeg om ermee weg te komen. Maar bovenal, en daarin schuilt de kracht van dit genre programma’s, kan Krabbé oprecht bevlogen praten over de kunstenaars die hij portretteert en blijkt uit alles dat hij een groot bewonderaar is, met verstand van zaken. Soepeltjes schudt hij in deze serie de ene na de andere anekdote over het fascinerende leven van Kahlo uit zijn mouw, waarbij de binnentuinen van de Mexicaanse villa’s waar Krabbé voortdurend in zit, slechts dienen als decor.

Lips leerde Kahlo beter kennen en haar werk beter begrijpen, precies wat de opzet van de makers moet zijn geweest. En dat daar een filmcrew naar het andere eind van de aarde voor moet vliegen, daar hoor je Lips dus niet over.

