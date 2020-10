Jennifer Tee, Mezrab en Duran Lantink winnen grootste kunstprijs van de stad

Duran Lantink ageert met zijn recyclecollecties tegen de verspilling in de kledingbranche. Beeld Eva Plevier

“Wat een vreemde dag is dit,” opende juryvoorzitter Daria Bukvic – in 2016 zelf winnaar van de Amsterdamprijs in de categorie ‘Stimuleringsprijs’ – maandagmiddag de livestream vanuit Pakhuis de Zwijger. “Een dag waarop we enerzijds vol trots en vreugde de rijkdom van de kunsten in onze stad vieren, terwijl we anderzijds te maken hebben met een voor een groot deel stilgelegde culturele sector.”

Namens de jury riep ze vervolgens alle kunstenaars en kunstprofessionals in de stad op om ‘het geloof, de hoop en de liefde voor wat we doen niet te verliezen’. Daarna maakte ze de drie winnaars van de Amsterdamprijs bekend.

Een warm thuis

In de categorie Stimuleringsprijs koos de jury voor mode-ontwerper Duran Lantink, die met zijn recyclecollecties ageert tegen de verspilling in de kledingbranche. ‘Lantink vernietigt bestaande concepten, om een wereld op te bouwen die de toeschouwer doordringt van nieuwe mogelijkheden, nieuwe zienswijzen,’ schrijft de vakjury, met naast Bukvic kunstcriticus Hans den Hartog Jager, choreograaf Kalpana Raghuraman, curator Fadwa Naamna en directeur van festival Dekmantel Thomas Martojo. ‘Geen luxe in Lantinks werk, geen glamour of klassieke schoonheid. Toch krijgt zijn aantrekkelijke oeuvre internationaal erkenning: zijn innovatieve en aanstekelijke ontwerpen gedragen door wereldvermaarde artiesten zoals Janelle Monáe en Billie Eilish.’

De prijs in de categorie Beste prestatie ging naar Mezrab, het eerste en enige podium voor storytelling in Amsterdam. ‘Een warm thuis voor vele Amsterdammers,’ citeerde Bukvic uit het juryrapport. ‘Het is een broedplaats waar mensen samenkomen om te creëren, op te treden, te vertellen, te luisteren en betrokken te zijn binnen een open gemeenschap. (…) Door zijn veelzijdige programmering creëert Mezrab op organische wijze een gevoel van inclusiviteit, solidariteit en betrokkenheid bij zijn publiek en de artiesten.’

Jennifer Tee werd door de jury beloond omdat haar werk een betekenisvol perspectief toevoegt aan het hedendaagse gesprek over culturele identiteit. Beeld Eva Plevier

‘Unaniem de juiste keuze’

In de categorie Bewezen kwaliteit had de jury alleen multidisciplinair kunstenaar Jennifer Tee genomineerd, omdat ze haar ‘unaniem de juiste keuze’ vonden. Dat gebeurde slechts één keer eerder, in 2015, toen toneel- en operaregisseur Ivo van Hove en scenograaf en lichtontwerper Jan Versweyveld hors concours werden bekroond.

Volgens de jury heeft de artistieke carrière van Tee zich de afgelopen jaren op indrukwekkende en inspirerende wijze ontwikkeld. ‘Tee is een van de weinige Nederlandse kunstenaars die er met schijnbaar gemak in slaagt haar weg te vinden in zowel de Amsterdamse, Nederlandse- als internationale kunstwereld.’

Tee – dochter van een Nederlands-Engelse moeder en een Chinese vader, geboren in Indonesië – studeerde in 1998 af aan de Rietveld Academie, deed daarna de Rijksakademie van Beeldende Kunsten en bestormde vervolgens de kunstwereld met zinsbegoochelende installaties, sculpturen, video’s en performances. Haar bekendste werk is Tulpen Palepai, permanent te zien in het metrostation van de Noord/Zuidlijn onder het Centraal Station.

De jury: ‘De werken van Tee mogen zich dan bezighouden met complexe maatschappelijke kwesties als kolonialisme en geschiedenis, ze slaagt er altijd in haar persoonlijke stem en verfijnde visie te behouden. Op deze manier voegt haar werk een bijzonder en betekenisvol perspectief toe aan het hedendaagse gesprek over culturele identiteit.’

35.000 euro en een kunstwerk

De prijsuitreiking had plaats zullen vinden in een volle Grote Zaal van ITA, maar was vanwege corona verplaatst naar het Bimhuis. Daar was slechts aan handvol aanwezigen: alle genomineerden, de jury, AFK-directeur Annabelle Birnie (die het AFK eind januari 2021 verruit voor De Nieuwe Kerk en de Hermitage Amsterdam) en cultuurwethouder Touria Meliani. “In deze tijd hebben we jullie heel hard nodig,” zei Meliani. Ze voegde eraan toe dat ze besefte dat de kunstsector de stad en het Rijk óók heel hard nodig hebben, en beloofde binnenkort met nieuwe steunmaatregelen te komen – ook voor zelfstandigen en het nachtleven.

De Amsterdamprijs voor de Kunst wordt jaarlijks toegekend aan drie kunstenaars of instellingen die met hun werk een bijzondere bijdrage leveren aan de artistieke veelzijdigheid van de stad. De jury maakte een keuze aan de hand van een longlist, die tot stand kwam op basis van gemotiveerde voordrachten van ruim zevenhonderd Amsterdammers. Daarop stonden naast de winnaars ook singer-songwriter Shishani Vranckx en beeldend kunstenaar Salim Bayri (categorie Stimuleringsprijs), creatief platform Oscam en de band Jungle By Night (categorie Beste prestatie).

De drie winnaars ontvangen ieder 35.000 euro en een kunstwerk. Dat is sinds deze editie een keramische sculptuur van Tim Breukers, die het Rijksmuseum, de A’dam Toren en een honingraatstructuurflat uit de Bijlmer een balanceeract laat uitvoeren. Zo ontstond ‘een handzaam stukje Amsterdam dat dankzij de aangebrachte tuitvormen ook gebruikt kan worden als tulpenvaas’.