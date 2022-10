Jelle de Graaf volgde de tip van Boris Johnson: gooi een dode kat op de talkshowtafel

Jelle de Graaf beklimt de talkshowtafel bij Jinek, op dat moment gepresenteerd door Beau. Beeld RTL4

De talkshowgast van de week was zonder twijfel Jelle de Graaf. Hij mocht zelfs in een talkshow zijn eigen optreden in een andere talkshow nabespreken, een zeldzame eer die voorheen enkel was voorbehouden aan de Angela de Jongs van deze wereld.

De Graaf had bij Jinek, dat om het allemaal nog ingewikkelder te maken gepresenteerd werd door Beau, een eigen interpretatie gegeven van wat Boris Johnson in een column in 2013 de ‘dode kat-strategie’ had genoemd: tijdens een lastig gesprek gooi je vanuit het niets een dode kat op tafel, waarna iedereen het vol ontzetting zal hebben over die kat, over waarom je in vredesnaam een kadaver op tafel zou smijten en over wie de zooi gaat opruimen, maar in ieder geval heeft niemand het meer over waar het daarvoor over ging.

En dus was, in dezelfde week waarin het VN-Klimaatprogramma een rapport uitbracht waarin staat dat de aarde sneller opwarmt dan ooit, het in Nederlandse media meest besproken onderwerp of je beter secondelijm of tweecomponentenlijm kunt gebruiken, of kunst wel of niet belangrijker is dan klimaat en of jezelf vastplakken aan talkshowtafels en schilderijen een effectieve manier van actievoeren is.

Jelle vond van wel, maar ja, diezelfde Jelle stond in 2018 in z’n blote tokus op de verkiezingsposter van de Piratenpartij, die vervolgens nul zetels haalde, dus hij zou inmiddels moeten weten dat aandacht trekken niet automatisch leidt tot het bereiken van je doelen.

Dikke van Dale

De Dikke Van Dale heeft opeens een spilpositie in het maatschappelijk debat gekregen. Wat is precies de betekenis van het woord ‘reptiel’? Snel het woordenboek erbij. Op hoeveel manieren is ‘liquideren’ uit te leggen? We zoeken het op! Wat kan worden bedoeld met ‘rioolratten’, wat is eigenlijk de definitie van ‘boreaal’, en is er nou verkiezingsfraude gepleegd rond de NS Publieksprijs of mag je dat niet zo noemen?

Het dode dierenrijk (overdrachtelijk bedoeld!) dat Baudet cum suis wekelijks op tafel gooien, is inmiddels zo omvangrijk dat het soms lijkt of media drukker zijn met het factchecken van wat de precieze betekenis is van al die oprispingen dan met terugkeer van het fascisme (Van Dale: ‘fas·cis·me (het; o) politieke ideologie die zich kenmerkt door autoritaire gezagsuitoefening en verwerping van de democratie).

Grace

Over woordenboeken gesproken: het Engelse woord ‘grace’ heeft in het Nederlands meerdere betekenissen. Het kan worden vertaald als ‘gracieus, elegant’, maar ook als gratie, wat dan weer zowel kan worden gebruikt in de betekenis van ‘uit de gratie zijn’ als in ‘gratie verlenen’, dat wil zeggen: geen straf krijgen.

De etymologische oorsprong van de naam Glennis is dan weer ‘valei’ en ‘heilig.’ En daarmee is dan wel weer ruim genoegd gezegd over de rechtszaak waar de afgelopen week al zo veel over is gezegd.