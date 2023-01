Jelle Brandt Corstius vrijgesproken van smaad en laster

Jelle Brandt Corstius werd door het Openbaar Ministerie vervolgd wegens smaad. Beeld Brunopress

Het Openbaar Ministerie had een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur geëist. Brandt Corstius was niet bij de uitspraak aanwezig, wat de rechtbank jammer noemde. Voor twee uitspraken die de rechtbank wel smadelijk vond, krijgt Brandt Corstius geen straf.

Brandt Corstius deed in 2017 in Trouw uit de doeken dat hij in het prille begin van zijn televisiecarrière slachtoffer is geweest van seksueel wangedrag. Hij zou zijn gedrogeerd en gedwongen tot orale seks. Met zijn bijdrage aan het maatschappelijke debat wilde hij aangeven dat er ook mannelijke slachtoffers zijn in de MeToodiscussie.

Publiek debat

Volgens Van Dam ging het om seks in een dronken bui met wederzijdse toestemming in een hotelkamer van het Kurhaus na een tv-uitzending van Barend en Van Dorp. Hij deed verschillende keren aangifte van smaad. Maar hij maakte zichzelf bekend in een uitzending van Pauw, aldus de rechtbank woensdag. Brandt Corstius had niet de naam van zijn vermeende verkrachter genoemd.

Twee uitspraken van Brandt Corstius vindt de rechtbank wel smadelijk, waaronder een persbericht in juli 2018 en een interview in de Volkskrant in januari 2020. Maar die uitlatingen schaart de rechtbank onder de vrijheid van meningsuiting in de context van het publieke debat. Bovendien was het persbericht een reactie op een persbericht van het OM waardoor Brandt Corstius zich wilde verdedigen.

Die uitlatingen zijn volgens de rechtbank gebleven binnen de toelaatbare grenzen en daarom is Brandt Corstius niet strafbaar. De rechtbank ontsloeg hem ten aanzien van deze beschuldigingen van alle rechtsvervolging.