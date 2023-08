Jelka van Houten is als meesteres van de home make-over een attractie op zich

Van Houten is opgeleid als decorbouwer en heeft ontembare honger naar verbouwen. Beeld NET5

Wie het genre van de home make-over associeert met rustgevende slow-tv heeft duidelijk buiten Jelka van Houten gerekend. Van Houten toonde zich in haar eerste ik-verbouw-terwijl-u-weg-bentprogramma een vrolijke eenvrouwswervelwind die een spoor van kleurige tegeltjes, stukgeknipte behangrollen en onmiddellijk weer verworpen eureka-momenten door het huis trekt.

Dat Van Houten – bekend als actrice uit onder meer Jeuk – bij Net5 debuteert als presentatrice van een interieurprogramma is niet zo opmerkelijk als het lijkt, legde ze onmiddellijk uit. Van Houten is opgeleid als decorbouwer en heeft ontembare honger naar verbouwen. “Ik ben mijn hele leven al aan het klussen, verven en behangen. Het houdt nooit op,” zei ze, om daarna te onthullen dat ze een bepaalde kamer bij haar thuis al zes keer nieuw behang gaf. “En we wonen er pas anderhalf jaar.”

Van Houten had voor haar eerste klus – een make-over van een krappe Amsterdamse slaapkamer, waar de eigenaresse de deuren van de kast had gesloopt omdat er toch geen ruimte was ze te openen – een schijnbaar limietloos budget. Dat maakte het uiteraard lekker shoppen bij allerhande speciaalzaken, waar Van Houten gierend van enthousiasme langs de schappen stof en een nieuwe wasbak bewonderde alsof het een pasgeboren kind was.

Voor Jelka op eigen houtje kondigde ze aan de komende weken de hulp in te roepen van haar vriendengroep. In de eerste aflevering figureerde acteur John Buijsman als klankbord bij de jacht op badkamertegels en vaste verkering Henry van Loon als lid van de tilploeg. Zus Carice wacht nog in de coulissen.

Maar Van Houten is als meesteres van de make-over een attractie op zich. Behept met een natuurlijke afkeer voor al te neutrale kleuren pakte ze de zaken in het huisje van verpleegkundige Wilma voortvarend aan. Paars en roze moesten het worden, en die visie – ‘Ik zit thuis ook in een paarse fase’ – bleef ze trouw.

Toen Wilma, ook bepaald geen zwijgzaam type, uiteindelijk over de drempel stapte, vulde een symfonie van vreugdekreten de ruimte. Sommige waren van Wilma, de meeste van Van Houten.

