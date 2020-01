Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland op het Songfestival

Jeangu Macrooy. Beeld Teska Overbeeke

Jeangu Macrooy werd geboren in het Surinaamse Paramaribo. Sinds 2014 woont de singer-songwriter in Nederland. Zijn muziek kan het best omschreven worden als Engelstalige modern soul.

Het Songfestival vindt dit jaar plaats in Rotterdam. Door de overwinning van Duncan Laurence in Israël afgelopen jaar zal de Nederlandse inzending dit jaar direct geplaatst zijn voor de finale op 16 mei.