Jeangu Macrooy verandert niets: ‘Dit is de act voor de finale’

'Dit is de act voor de finale,' zei Jeangu Macrooy (27) beslist na zijn tweede repetitie in Ahoy. Beeld ANP

Het zit hem bij de Nederlandse inzending voor het Songfestival in de details. De act staat zoals het team rondom zanger Jeangu Macrooy het in gedachten had. “Dit is de act voor de finale,’’ zei de zanger (27) beslist na zijn tweede repetitie in Ahoy, de eerste die voor de pers vanuit de zaal zichtbaar was. Het fundament blijft de reis van donker naar licht die de zanger in zijn eigen leven aflegde en die hij tijdens de pandemie in een andere vorm zag gedupliceerd.

Vanuit de zaal is goed te zien hoe groot het contrast is tussen de intieme, duistere opening en de kleurrijke, feestelijke finale. Het enige verschil met de eerste oefensessie van donderdag betrof de kleding van de frontman van het kwartet. Het lederen tuigje – dat sommigen voor een onderdeel van een bondage-act aanzagen, maar in werkelijkheid een verwijzing naar de inheemse bevolking van Suriname betrof – onder het kostuum van Macrooy is verdwenen.

Zilveren ketting

Op die plek op de blote borstkas van de zanger schittert nu een zilveren ketting. De hanger is de halve cent waarover Macrooy in het Sranantongo zingt in het refrein. Vrij vertaald naar een Surinaams gezegde betekent die tekst van het al veel geïmiteerde refrein van Birth of a New Age: Ik ben een halve cent, je kunt me niet breken. Macrooy: “Die ketting blijft. Dicht bij m’n hart.”

De Oranjetroef toonde zich uiterst tevreden over de vorderingen van zijn plan om Europa te verbazen met een act waarin de frontman sinds jaren weer deelneemt aan een strakke danschoreografie. “Ik voel me goed hier en geniet van elke stap van de weg die ik afleg,” zei hij.

31e plaats

Toch lijkt de Nederlandse opgewektheid zich in een parallel universum af te spelen. In elk geval in een compleet andere wereld dan die van de songfestivalfans die zo veel van de liedjeswedstrijd denken te weten dat ze geld op de winnaar durven in te zetten.

In de klassementen van de bookmakers blijft Birth of a New Age steken op de 31ste plaats. Zorgwekkend als je meerekent dat de eindstrijd straks slechts 26 deelnemers telt. Macrooy zingt volgende week zaterdag zeker in die finale, maar koerst volgens de bookmakers vooralsnog dus af op een plek in de kelder.

De repetitiesessie van zaterdag bracht wel een verschuiving teweeg in de top van die rangschikking. Daar wordt aan de Italiaanse rockband Måneskin met z’n Zitti e Buoni (Zit stil en hou je kop) de meeste kans toegedicht. Frankrijk is nu tweede, voor Malta.

Het volgende publieke optreden van Jeangu Macrooy is aanstaande dinsdag. Dan is hij, zonder op te treden, deel van de eerste halve finale in Ahoy.