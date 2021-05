Jeangu Macrooy kiest op Songfestivalpodium voor hommage aan Surinaamse roots

Beeld Rinse Fokkema

Hij had zichzelf even moeten toespreken: ‘Niet huilen nu.’ Noodzakelijk, want Jeangu Macrooy zei zijn eerste repetitie op het Eurovisie Songfestival als ‘dierbaar’ en ‘heel emotioneel’ te hebben ervaren. Vanwege de wegens corona extra lange en gespannen aanloop, maar ook doordat Macrooy (27) van zijn inzending een uiterst persoonlijk project heeft gemaakt.

“Dit verbeeldt 100 procent wie ik ben,’’ vertelde hij na afloop van de onthulling van de act die hij rondom zijn lied Birth of a New Age heeft vormgegeven. Een theatrale cocktail van contrasterende decors, experimentele dans en kleding die is geïnspireerd op verschillende culturen die Macrooys geboorteland rijk is.

Repeteerden sommige deelnemers al twee keer in de Rotterdamse Ahoy, voor Macrooy was het vandaag pas de eerste keer. Zijn repetitie begon onder enigszins duister gesternte. De bookmakers hebben tot nog toe geen vertrouwen in zijn liedje Birth of a New Age en zien hem in hun voorspellingen in de onderste regionen van de eindstrijd van volgende week zaterdag eindigen.

Beste stem

Na de openbaring van Macrooys podiumact lijkt zo'n teleurstellende klassering minder waarschijnlijk. Macrooy bezit, zoveel is inmiddels duidelijk, een van de beste stemmen van deze Eurovisie-editie en blijkt met zijn persoonlijkheid ook in staat een immens podium als dat van Ahoy te vullen.

Maar Macrooy heeft allerminst de makkelijkste weg naar succes uitgezocht. Waar de Franse topfavoriete Barbara Pravi ervoor kiest het verhaal van haar chanson Voila slechts te ondersteunen met de expressie in haar gezicht, heeft Macrooy met zijn Birth of New Age een veeltakkig web van referenties en dwarsverbanden aangelegd.

De vraag die daarbij meteen opkomt: krijgen Eurovisiekijkers die de Nederlandse inzending alleen in de eindstrijd live zullen zien optreden al die verwijzingen mee? De diepere betekenis van de songtekst, de kleding, de kleurwisselingen in de belichting en de krumping (een snelle, energieke hiphop-dansvorm, red.) van danser Gil The Grid is erg veel om in iets minder dan drie minuten te verteren.

TikTok-proof

De opening van de Nederlandse act draagt het stempel van regisseur Hans Pannecoucke, die eerder de succesrijke podiumoptredens van de Common Linnets en Duncan Laurence vormgaf, maar ook het minder tot de verbeelding sprekende Walk Along van Trijntje Oosterhuis.

De camera zoekt Macrooy, zijn tweelingbroer Xillan en achtergrondzangeres A Mili meteen nadrukkelijk op. Na die intimiteit breekt de Oranje-inzending in sprinttempo open. Zingt Macrooy aanvankelijk tegen een duistere achtergrond waar slechts door de kieren licht naar binnen valt, de finale van de song – inclusief vrolijk en TikTok-proof Songfestivaldansje – is extatisch en kleurrijk.

“Het verhaal van de beloning van volhardendheid,’’ legde Macrooy uit. “Het past bij het thema van het lied: doorbreken, je niet laten tegenhouden te worden wie je werkelijk bent.”

Surinaamse cultuur

Extra aandacht wilde hij in die zin vestigen op de kleding, ontworpen door Lissa Brandon en Silvy ten Broeke. Elk lapje stof, elke kraal in het harnas onder Macrooys jasje verwijst naar de verschillende facetten van de Surinaamse cultuur met zijn vele bevolkingsgroepen.

En dan keek de Nederlandse delegatie aan het eind van de eerste repetitiedag vanzelfsprekend met een schuin oog naar de nieuwe voorspellingen van de wedkantoren. Die toonden zich amper onder de indruk van Macrooys visie en klasseren Birth of a New Age onverminderd laag. Het vertrouwen in Frankrijk als uiteindelijke winnaar groeide na een indrukwekkende eerste repetitie. Italië is nu tweede, voor Malta.