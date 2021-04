Jeangu Macrooy: ‘Ik kan het Eurovisie Songfestival alleen winnen door mezelf te blijven’

Nog twee weken en dan begint in Ahoy Rotterdam het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse inzending, Amsterdammer Jeangu Macrooy, is er bijna klaar voor. Hij gaat voor de winst – al geloven de bookmakers daar niet in. ‘Ik moet het moment grijpen.’

Jeangu Macrooy videobelt vanaf zijn keukentafel in het centrum van Amsterdam, met een kop thee naast zich. De rust is een ­geval van stilte voor de storm. Nog minder dan twee weken en Macrooy (27) verkast naar Rotterdam, waar de repetities voor het Eurovisie Songfestival beginnen. De finale in Ahoy, waar Macrooy zijn Birth of a New Age zingt, is inmiddels minder dan een maand weg.

Hoe zien deze dagen eruit voor je?

“Vooral heel veel repeteren. Alles staat nu al in het teken van Rotterdam. Ook met de kleding zijn we bezig. De beslissing is nog niet gevallen, maar we hebben veel mogelijke ontwerpen besproken. De act? Daar mag ik nog niets over zeggen.”

Vorig jaar werd het festival anderhalve maand van tevoren afgelast. Hoe voelt het dat het nu dan toch gaat gebeuren?

“Bijna onwerkelijk. De afgelasting heeft heel lang gek gevoeld. Teleurstellend vooral. Maar ik ben superblij dat ik nu toch mag zingen én dat er via de testen van Fieldlab ook publiek bij mag zijn. Al is het maar de helft van wat er in Ahoy mogelijk is, het is zo fijn dat je weer iets terug krijgt vanuit een zaal. En ik denk dat die 3500 mensen ook best veel lawaai kunnen maken. Iedereen is vast dolblij weer ergens bij te mogen zijn.”

Omdat Nederland titelverdediger is, mag je de halve finales overslaan. Wanneer is het Songfestival voor jou geslaagd?

“Als ik iets kan neerzetten dat Nederland trots maakt. Daarbij ga ik natuurlijk voor een zo goed mogelijk resultaat. En ik wil er zelf van genieten. Vorig jaar merkte ik dat ik in de eerste maanden van de voorbereiding vooral met mijn hoofd in de toekomst leefde, ik was steeds bezig met het plannen van de volgende stap. Maar, zo realiseer ik me nu: dit is once in a lifetime, ik moet het moment grijpen.”

“Ik probeer eigenlijk net zo te handelen als in de boodschap van mijn nummer: Birth of a New Age gaat over strijdvaardig zijn, sterk in je schoenen staan, maar ook over het vieren van wat je hebt.”

Je bent niet zo bezig met je klassering?

“Nog niet, nee. Als ik eenmaal in Ahoy ben, kom ik vast in de fightmodus. Het zou natuurlijk ontzettend tof zijn als we het Songfestival weer winnen. Maar de enige manier waarop ik dat zou kunnen bereiken, is los van alle verwachtingen op het podium te staan. Gewoon als mezelf.”

Heb je de concurrentie al bestudeerd?

“Ik heb bijna alles gezien. Vooral Frankrijk (favoriete Barbara Pravi met Voilà, red.) vind ik heel mooi. Dat zal het heel goed doen. Net als Bulgarije. Vreselijke dingen? Eh, het Songfes­tival biedt altijd van alles en nog wat, toch? Ik wacht even af hoe het er op het podium uit gaat zien.”

Grow, de inzending van 2020, ontstond organisch. Pas later koos je het als Songfestivalnummer. Was het moeilijk om deze winter een vervanger op bestelling te schrijven?

“De eerste maanden van de coronalockdown heb ik niets nieuws kunnen schrijven. Het was zo’n grote switch: in één klap van de drukste periode in mijn carrière naar bijna helemaal niets. En voor mijn liedjes haal ik inspiratie uit wat ik meemaak. Maar ja, ook dat was ineens weinig.”

“Maar toen we vanaf september de studio weer ingingen, lukte het toch. In de beslotenheid van de studio dachten we even helemaal niet aan corona. Birth of a New Age gaat uiteindelijk over het vinden van kracht in jezelf. Ik denk niet dat het lied op deze manier had kunnen ontstaan als de wereld er niet zo anders had uitgezien.”

Was het zoeken naar het juiste lied nu het naderende Songfestival zijn schaduw vooruit wierp?

“Er was een deadline, dat was wennen. Maar het is ook goed geweest: je voelt die urgentie in het nummer, vind ik. Maar we hebben echt veel gemaakt, een vol album nieuwe nummers. Toch twijfelden we welk nummer het meest geschikt was. Dat stopte toen we Birth of a New Age schreven. Meteen wisten we het zeker: dit moest hem zijn.”

De grootste Songfestivalwebsite van Europa, Wiwibloggs, hield een poll onder z’n lezers. De vraag: is Grow of Birth of a New Age beter? Bijna driekwart koos Grow.

“Grappig. Het is natuurlijk appels met peren vergelijken. En mensen moeten ook wennen, hè? Grow is er al een jaartje.”

De bookmakers geloven niet echt in een nieuwe zege. Ze zetten Birth of a New Age in de onderste regionen van de finale.

“Ik kijk daar helemaal niet naar. Maar heel veel anderen wel, merk ik.’’

Omdat ze vaak goed voorspellen, denk ik.

“Ik houd me er zo min mogelijk mee bezig. Uiteindelijk helpt het me niet om mijn optreden in Ahoy beter te maken. Ik besteed alleen aandacht aan de dingen die ik kan beïnvloeden.’’