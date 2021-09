Jean-Paul Belmondo (1933-2021): altijd goed voor wat aandacht

Belmondo met Jean Seberg in À Bout de souffle, een film van Jean-Luc Godard.

Belmondo was jarenlang een lucratief exportproductie voor de Franse cinema, want ook in de rest van Europa was hij met name in de jaren zestig, zeventig en tachtig een kassamagneet. Vooral met films als Borsalino (1970), Animal (1977), Le Professionnel (1981), L’As des As (1982) en Les Misérables (1995) trok hij overal volle zalen.

De acteur stond ook in artistieke kringen hoog aangeschreven. Onder de regie van Jean-Luc Godard maakte hij in 1960 À Bout de souffle, volgens velen de geboorte van een Franse filmgolf, de Nouvelle Vague, waarin de nieuwe filmgeneratie van Frankrijk met realistische, vaak op straat geschoten films brak met de vorige generatie Franse filmmakers, die in hun ogen achterhaalde cinema maakte. Grote regisseurs, onder wie Jean-Pierre Melville en Francois Truffaut, wilden graag met Belmondo werken, omdat zijn naam altijd garant stond voor media-aandacht. Hij overtuigde in zijn hoogtijdagen ook in vrijwel elk filmgenre.

Lange tijd hadden actiefilms, waarvoor hij vaak zijn eigen stunts deed, zijn voorkeur. Zijn verleden als bokser – hij vocht in meer dan dertig professionele wedstrijden – zorgde ervoor dat Belmondo, die in de ring zijn neus brak, in fysiek opzicht geen enkel risico uit de weg ging. In de herfst van zijn carrière koos hij voor zwaardere rollen, ook in de theaters van Parijs.

De laatste jaren sukkelde Belmondo met zijn gezondheid. In 2001 kreeg hij een hersenbloeding die zijn gezicht gedeeltelijk verlamde.

Een schoonheid was hij in de klassieke zin niet bepaald. ‘Hypnotisch lelijk’ noemde een filmcriticus hem ooit in zijn beginjaren, doelend op zijn dikke lippen, de wallen onder zijn ogen en de opvallende, grote, platgeslagen neus. Hij bezat niet de magnetische aantrekkelijke trekken van generatiegenoot Alain Delon, maar Belmondo spatte met zijn onmiskenbare charme en bravoure wel altijd van het doek.

Bij de vrouwen stond hij hoog op het verlanglijstje. Hij had verhoudingen met Bond-girl Ursula Andress (bekend uit Dr. No), die Belmondo de liefde van haar leven noemde, en de Italiaanse filmdiva Laura Antonelli.

Hij scheidde in de jaren zestig van zijn eerste vrouw, met wie hij drie kinderen kreeg. Op latere leeftijd trouwde hij met Natty, een danseres uit een televisieshow.

Jean-Paul Belmondo was een Frans filmicoon. Veel van zijn landgenoten zullen hem met liefde herinneren. Eigenlijk verdient hij een staatsbegrafenis. Maar of hij daarmee akkoord was gegaan, valt te betwijfelen.