Je wordt belazerd waar je bij zit maar Hunted into the wild is perfect gemaakt televisie

Beeld Hunted into the wild

Je wordt belazerd waar je bij zit natuurlijk, maar ja, we praten hier dan ook over een uit de hand gelopen spelletje tikkertje op televisie. Het is ook niet erg dat je je bij Hunted into the wild, een programma waar Lips nu al zes afleveringen echt voor is gaan zitten, nauwelijks realiseert dat je door de makers alle kanten op wordt gestuurd.

Voor wie de serie niet volgt: zes koppels zijn gedropt in een onherbergzaam landschap dat niet bij naam wordt genoemd, maar kennelijk ergens in Bulgarije is. Doel: op een nader te bepalen moment een ‘extractiepunt’ zien te bereiken. Ondertussen wordt er op hen gejaagd door de crème de la crème van de Nederlandse opsporing, die in de serie hunters worden genoemd. Het is een spin-off van de reguliere Hunted, dat zich in Nederland afspeelt.

Het is perfect gemaakte televisie. De verhaallijnen kloppen, de personages worden schitterend uitgewerkt en het kost Lips geen greintje moeite om volledig mee te gaan in het kat-en-muisspel dat zich tussen ‘voortvluchtigen’ en de hunters ontspint.

Je zou haast vergeten dat de tweetallen niet echt moederziel alleen door de Bulgaarse bergen trekken. Dat er natuurlijk ook een cameraploegje omheen dribbelt dat best af en toe wel eens zal suggereren een bepaald stukje nog eens te lopen voor betere beelden.

Maar het is spannend, Lips zit bij momenten daadwerkelijk op het puntje van zijn stoel. Maandagavond was hij vooral gefascineerd door het gedoe tussen Rick en Laura, op papier de sterkste deelnemers. Maar goeie genade, wat zitten die twee elkaar dwars: niets meer nemen ze aan van elkaar. Iedere keer als Laura er even doorheen zit en Rick haar probeert op te peppen, krijgt hij de wind van voren. “Dat heb je nu al honderd keer gezegd.” Genieten geblazen.

