‘Je moet durven, het opschrijven zoals jij het wil’: Splinter Chabot bovenaan Hebban Regenboog Top 100

Drie tips uit de Hebban Regenboog Top 100

Graphic Novel en Netflix-hit: de Heartstopper-reeks

Boy meets boy. Boys become friends. Boys fall in love. Miljoenen exemplaren gingen wereldwijd over de toonbank van de Heartstopper-reeks van de Britse youngadultauteur Alice Oseman (1994). Het eerste deel, waarin Charlie en Nick naast elkaar komen te zitten in de klas, staat op nummer 2, de overige delen van de graphic novelreeks op 24 en 26 – met nog een 20ste plaats voor haar dit jaar in Nederland verschenen roman Liefdeloos. De Netflixhit Heartstopper die in april verscheen is gebaseerd op de eerste twee delen. Oseman zelf tekende voor het scenario. Een tweede seizoen met Joe Locke als Charlie en Kit Connor als Nick is in de maak.

Libris-winnaar: Mariken Heitman met Wormmaan

Mariken Heitman won de Libris Literatuurprijs 2022 voor Wormmaan, en kreeg daarmee een groter publiek voor een zeer literaire roman met een een cruciale rol voor een simpel erwtenplantje. In Wormmaan verweeft Heitman twee verhaallijnen. De ene speelt 9000 jaar geleden in de Levant, en is opgehangen aan een mysterieuze, androgyne vrouw die Ra heet en erwtenplantjes opkweekt. Maar er is ook de hedendaagse zaadveredelaar Elke, die nadat haar poging een superieur pompoenras te kweken is mislukt naar een Waddeneiland vertrekt om op zoek te gaan naar de oerversie van de erwt. Een zoektocht naar eigen identiteit in het algemeen en genderidentiteit in het bijzonder.

Prentenboeken: een lammetje en een verliefde boer

Het lammetje dat een varken is (voor kinderen vanaf drie jaar) van Pim Lammers met illustraties van Milja Praagman, dat in 2017 verscheen en nu op 51 in de Top 100 staat, was het eerste Nederlandse transgender prentenboek. Over een schattig wit lammetje dat bij de varkens in hun modderpoel belandt. ‘Ik ben een varkentje’ zegt het lam. Het boek werd in 2018 bekroond met een Zilveren Griffel en daarmee werd Lammers (1993) de jongste winnaar van de prijs. De boer en de dierenarts van Pim Lammers, over een boer die verliefd is (op, jawel, de dierenarts) en eveneens geïllustreerd door Paagman, staat op 98 in de lijst.