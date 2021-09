Je gunt het ze zó dat ze die kans pakken

Dream School, NPO 3.

Dream School, u weet wel: een groep school­verlaters krijgt van meer of minder bekende Nederlanders les in hun vakgebied. Ondertussen worden ze gevoed met inspiratie of tucht en al het andere wat je als vastgelopen tiener kunt gebruiken. Het programma is alweer toe aan z’n vijfde seizoen. Omdat het werkt, denkt Lips.

Want vaak was het in de afgelopen seizoenen ontroerend. Een portret van jong zijn, niks weten, van alles willen maar niet snappen hoe, onbegrepen vaak, onhandelbaar soms, maar altijd met een leven voor zich en daarom de moeite van veel aandacht en gedoe waard. Eén zetje, een vonkje: het kan genoeg zijn om zo’n jong leven een goede bocht te laten nemen, ook al koersen ze daar niet op af.

Nou ja, dát, maar het is ook gewoon vermakelijk om BN’ers te zien worstelen voor een klas. Die keer dat Maarten van Rossum zich als docent geschiedenis faliekant stukbeet op een groep ongeïnteresseerde pubers: Lips moet er weer om lachen.

Dit seizoen wordt een beetje anders omdat de klas vanwege corona ook blijft slapen op school. Dat belooft drama, maar mooi werd het in de eerste aflevering meteen toen kunstenaar Lita Cabellut de leerlingen toesprak en de vonk al over leek te slaan. Het ging over haar eigen jeugd, op straat, totdat ze geadopteerd werd. Toen dat gebeurde wilde ze eerst haar oude leven terug maar ze besloot er toch voor te gaan. “Geluk is niet iets wat zomaar op je afkomt,” zei ze. “Geluk is het herkennen van kansen.”

Daarna bracht cardioloog Janneke Wittekoek – Lips moest haar ook even googelen – een echt mensenhart mee in een emmer en de klas pubers reageerde precies zoals je dénkt dat een klas pubers daarop reageert. Eerst walging en dan toch een jongen die even z’n vinger in de aorta poert. Ook dat is kansen herkennen.

Reageren? hanlips@parool.nl.