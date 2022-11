Jazzpianist Daan Sanders brengt het wringen en schuren van Berlijn naar Amsterdam

Daan Sanders is geen fan van ‘jazz die op de standaard Spotify-afspeellijsten staat’. Beeld Kirsten van Santen

Daan Sanders, geboren en getogen in Amsterdam, begon op zijn achtste – geïnspireerd door Stevie Wonder – met pianolessen. Later stroomde hij door naar de jazzopleiding van het Conservatorium van Amsterdam, waar het begon te kriebelen om ook zelf muziek te schrijven. “Sinds twee jaar ben ik daar veel mee bezig. Ik ben in eerste plaats pianist, maar het liefst wil ik m’n eigen muziek spelen.”

En zo geschiedde. Sanders bracht al drie albums uit, waaronder About Time in 2021, gevuld met eigen composities voor pianotrio (piano, contrabas, drums). De overige albums bevatten zowel arrangementen van bestaande composities als origineel werk. De jonge muzikant heeft hiermee binnen korte tijd al tienduizenden streams op Spotify te pakken.

Sanders laat zich door verschillende artiesten beïnvloeden en inspireren. “Brad Mehldau is mijn grootste inspiratie als pianist. Door hem ben ik voor pianotrio gaan componeren. Hij gebruikt veel klassieke elementen en dat is eigenlijk ook wat ik veel deed, totdat ik naar Berlijn verhuisde.”

In 2021 verbleef Sanders zes maanden in Berlijn, waar hij een optreden bezocht van Kurt Rosenwinkel. “Ik was daar compleet door weggeblazen. Hij gebruikt veel gitaardistortion. Daardoor komt er een soort rocksound over de band heen te liggen.” Distortion wil zeggen dat het geluid van de gitaar wordt overstuurd tot een scherper, intenser geluid. “Ik probeer nu zelf ook ruwer geluid in de muziek te gebruiken.”

Vverlevingsmodus

Sanders’ tijd in Berlijn markeert dan ook de start van een nieuwe stijl van componeren. Voorheen gebruikte hij warme, klassieke en popachtige akkoorden. De muziek die daaruit ontstond trekt hij parallel aan Amsterdam. “Uit Amsterdam haalde ik meer lieflijke, makkelijk verteerbare muziek. Dromerige melodieën.”

Dit staat in contrast met wat Sanders omschrijft als het wringende, schurende geluid dat Berlijn teweegbrengt. Het nieuwe geluid is deels ontstaan door de emotionele beleving van de stad. “Toen ik in Berlijn aankwam, zat ik initieel in een soort overlevingsmodus. Het ruige karakter van de stad, de winter, de regen. Die ervaring kan je wel op één lijn leggen met de nieuwe ep. Het is iets moeizamer.” Daarnaast schrijft Sanders nu voor een kwartet: geïnspireerd door Rosenwinkel heeft hij een gitaar aan de bezetting toegevoegd.

De muziek heeft dan wel een nieuw karakter, Sanders vindt het belangrijk dat de muziek die hij schrijft nog steeds toegankelijk aanvoelt. Ook al is hij zelf jazzmuzikant, hij is geen fan van oude traditionele jazz. Of, in zijn woorden, ‘jazz die op de standaard Spotify-afspeellijsten staat’. Hij wil muziek maken die met de tijd meegaat en ook een jonger publiek aanspreekt. “Mijn doel is dat jonge mensen het kunnen waarderen. Het moet niet zo heftig worden dat er geen touw meer aan vast te knopen is. Het uitgangspunt is dat het simpel is, maar met een ruw randje.”

Daan Sanders Kwartet, The Berlin Sessions, Splendor, 17 november om 20:30 uur.