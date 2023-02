Jazzpianist Brad Mehldau speelt The Beatles: ‘De eerste keer dat ik I am the Walrus hoorde vond ik het bijna eng’

Brad Mehldau: 'McCartney was ongetwijfeld de muzikaalste van de twee, harmonisch heel geraffineerd. Maar ik houd ook veel van de scherpte en de ironie van Lennon.' Beeld ELENA OLIVO

Het is licht vervreemdend om een interview met Brad Mehldau gewoon in het Nederlands te kunnen doen. De Amerikaan, een van de grote pianisten van de hedendaagse jazz, woont al jaren in Nederland. Eerst in een appartement in Amsterdam, tegenwoordig vanwege de kinderen in Amstelveen.

Hij is getrouwd met Fleurine Verloop, die zich als jazzzangeres kortweg Fleurine laat noemen. “Ik spreek Nederlands met een zwaar Amerikaans accent. Fleurine spreekt perfect Engels, maar je kunt wel horen dat ze uit Nederland komt. Onze drie kinderen spreken beide talen accentloos.”

En iedereen houdt bij jullie thuis van The Beatles?

“Zeker, het is muziek voor de hele familie, hoe suf dat ook klinkt.”

U bent van 1970, het jaar waarin The Beatles uit elkaar gingen.

“Ja, ik heb ze net gemist. Maar ze waren er altijd wel. Van de radio kende ik liedjes als Hey Jude, Yesterday en Let it Be. Mijn ouders draaiden thuis geen muziek van The Beatles, die hielden meer van Barbra Streisand en Neil Diamond. In mijn tienerjaren kwam ik er via de elpees van de broer van een vriendin achter dat The Beatles meer hadden gemaakt dan die heel bekende nummers. Als twintiger ben ik echt in hun muziek gedoken, vooral het latere werk.”

Een groot deel van de muziek van The Beatles is typische gitaarmuziek. Valt daar voor een pianist wel iets te halen?

“In hun beginjaren speelden ze rock-’n-roll, ja, grotendeels gebaseerd op de muziek van Chuck Berry en andere zwarte Amerikaanse rockers. Maar vanaf Rubber Soul en Revolver werden toetsen steeds belangrijker in hun muziek. Zowel John Lennon als Paul McCartney speelde toetsen.”

Heeft u een favoriete Beatle?

“Haha, nee. De muziek van The Beatles komt voor een groot deel voort uit de dialectiek tussen die twee. McCartney was ongetwijfeld de muzikaalste van de twee, harmonisch heel geraffineerd. Maar ik houd ook veel van de scherpte en de ironie van Lennon. En George Harrison was ook een geweldige songschrijver natuurlijk.”

Het Beatlesrepertoire is omvangrijk. Hoe kwam u tot een keuze van tien songs?

“Er moest voor mij iets aan toe te voegen zijn. Dan kom je al snel uit bij het latere werk, songs als Here, There and Everwyhere en Golden Slumbers hebben prachtige melodieën. En ik wilde graag iets doen met wat ik de rare liedjes van The Beatles noem. Ik weet nog dat ik de eerste keer I am the Walrus hoorde; zo freaky, ik vond het bijna eng.”

Toch koos u ook een simpele rock-’n-rollsong als I Saw Her Standing There.

“ik wilde iets doen in de stijl van jarenvijftigpianisten als Fats Domino en Little Richard. Ik luister de laatste tijd ook veel naar Memphis Slim, een boogiewoogiepianist van nog eerder. Het was voor mij een uitdaging zo te spelen. Ik moest echt oefenden op zo’n stampende linkerhand.”

Hoe wordt in de jazz naar The Beatles gekeken?

“George Benson nam een mooie versie van A Day in the Life op. Ik weet dat er van Count Basie een album met Beatlesnummers is, maar dat ken ik niet. Als jazzmuzikanten iets van The Beatles spelen, benaderen ze de muziek zoals als een song van Cole Porter. Ze maken er standaardjazz van. In die benadering had ik geen zin. Sommige van mijn uitvoeringen swingen niet eens. Luisteraars moeten maar uitmaken of ze het jazz vinden of niet.”

Het elfde nummer op uw Beatlesalbum is een uitvoering van Life of Mars, een song van David Bowie.

“Het album is live opgenomen in Parijs. In de klassieke muziek is het gebruikelijk dat je na een recital met werk van één componist iets speelt van een verwante componist. In de toegift van een concert met werk van Beethoven zou je bijvoorbeeld iets van Brahms kunnen spelen, die door hem werd beïnvloed. Ik koos voor Life on Mars omdat je daar duidelijk de invloed van The Beatles in hoort, zoals je die ook in andere nummers op het album Hunky Dory hoort. Klassieke muziek was een belangrijke invloed voor de latere Beatles, David Bowie nam dat over.”

Op het origineel van Life on Mars speelt Rick Wakeman piano, die bekend werd als toetsenist van de symfonische rockgroep Yes.

“Ja, mijn uitvoering is ook een beetje een eerbetoon aan hem. Ik was vroeger een groot fan van progrock, nog steeds wel eigenlijk. Yes vond ik geweldig, maar ook Gentle Giant, King Crimson en Emerson, Lake & Palmer. Ook weer muziek van voor mijn tijd, maar toen ik tien was had je Rush, prog van de tweede generatie. Vond ik ook goed. Tegenwoordig houd ik van Radiohead, dat is ook een soort prog.”

Op de hoes van Your Mother Should Know staan foto’s van zebrapaden.

“Een verwijzing naar de bekende hoes van Abbey Road. Ik heb het niet verzonnen, ik ben totaal niet visueel ingesteld, maar Abbey Road is wel mijn favoriete Beatlesalbum. Vooral kant twee, met die lange medley, waarin ze vooruitlopen op progrock, is goed.”

Brad Mehldau: Your Mother Should Know (Nonesuch Records)