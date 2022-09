Jawad Es Soufi creëerde met ‘Sloegie’ zijn eigen comedycarrière

De Marokkaans-Rotterdamse comedian Jawad Es Soufi, beter bekend als het energieke personage Sloegie, gebruikte zijn Instagramfaam als springplank naar een theatercarrière. Op 17 en 18 september staat hij in De Meervaart met zijn derde programma Waarom ben jij zo?

Veel comedians spelen tientallen try-outs van een nieuwe voorstelling. Zo niet Jawad Es Soufi. Vrijdag 8 september trad hij voor het eerst op met Waarom ben jij zo?, twee dagen later ging hij in première. Dat ongekend snelle proces zorgde niet voor zenuwen.

“Ik kan heel goed onder druk werken, daar word ik creatief van,” vertelt Es Soufi na die allereerste show in Theater Zuidplein. De artiestenfoyer is gevuld met zijn familie. “Ik heb er altijd wel vertrouwen in dat het aanslaat. Als ik een Instagramfilmpje maak, krijg ik ook niet direct reactie. Maar door Sloegies manier van spreken, en de thema’s die ik aansnijd, weet ik inmiddels wat werkt.”

Sloegie is een goedlachse jongen, die volgens zijn geestelijk vader ‘iets wat heel simpel is heel extravagant kan overbrengen’. De welbespraakte Es Soufi, die ook voor de klas staat als leraar Nederlands, lijkt zijn tegenbeeld. Toch is dat volgens de comedian maar schijn. “Het verschil is echt niet zo groot. Bij mij is die grijns ook niet van mijn gezicht te slaan. Sloegie praat alleen anders. Hij vergeet halve zinnen en de lidwoorden staan niet allemaal op de juiste plek. Maar omdat hij zo sympathiek is, komt hij ermee weg.”

10.000 volgers

Es Soufi zat vanaf zijn achttiende in de theatergroepen The Brothers en later De Borrelnootjez. Bij dat tweede gezelschap ontstond Sloegie, die op Instagram snel populair werd. Op een dag, vlak voor de coronacrisis, besloot Es Soufi dat het tijd werd voor zijn eerste onemanshow. Hij trok een colbert aan en liep zonder afspraak Theater Rotterdam aan het Schouwburgplein binnen. Of hij de programmeur even kon spreken.

“Ik zei: ik heb 10.000 volgers op Instagram en ik wil hier optreden. Zij dachten natuurlijk: wie is die jongen, wie schrijft dit, wie regisseert dit? Ik had ook nog nooit alleen op het podium gestaan. Toch zijn ze ervoor gegaan, ik denk vooral vanwege die volgers.”

Nog voor het theater hem een factuur kon sturen, was de voorstelling uitverkocht. “Mijn redenering was: als acht procent van mijn volgers een kaartje koopt, zit ik gebakken. Niet om arrogant te doen, maar ik had vertrouwen in mijn publiek. Ik wist dat ze me zouden volgen van Insta naar het theater.”

Es Soufi schrijft en regisseert zijn shows overigens zelf. Wel kreeg hij hulp van Abdelkarim El-Fassi en ontving hij bij deze nieuwe voorstelling ook regieadvies van Laurens Krispijn de Boer. “Zij hebben me vooral geleerd om mijn energie beter te verdelen. Ik ben heel druk en dat zie je ook direct op het toneel. Voor het publiek is het wel prettig als ze af en toe een rustmomentje hebben. Sowieso praat ik veel met mensen. Ik vind het alleen maar fijn als ze me willen adviseren.”

Bloemhof

Es Soufi heeft inmiddels 71.000 volgers en vulde met Waarom ben jij zo? drie avonden op rij Theater Zuidplein. Het leeuwendeel van zijn publiek heeft (nu nog) een Marokkaanse achtergrond en kan hartelijk lachen om de herkenbare situaties die Sloegie ze voorschotelt. Zijn moeder die dreigt met een slipper als hij iets verkeerd doet. Een ziekenhuispatiënt, Gerard, die duidelijk nog nooit een Marokkaan heeft gesproken en zijn meningen baseert op wat de media hem vertellen. Een serieuze ondertoon is duidelijk aanwezig.

“Ik wilde laten zien hoe ik zelfredzaamheid, weerbaarheid en geduld heb kunnen ontwikkelen. Thuis, op school, maar ook in mijn wijk. Ik kom uit Bloemhof, een vooroorlogse wijk in het Rotterdamse stadsdeel Feijenoord. Daar wordt veel over geschreven en niet altijd even positief. Soms zeggen mensen zelfs: ondanks dat je uit Bloemhof komt, doe je het toch behoorlijk goed. Dan antwoord ik altijd dat ik het goed doe dankzíj Bloemhof. Je leert heel veel van al die verschillende mensen en perspectieven. Dat kan slecht uitpakken, maar ik richt me liever op het goede. Ik sta heel optimistisch in het leven.”

Sitcom

Voorlopig kan Es Soufi nog wel even verder met Sloegie. Hij werkt aan een speelfilm en er zijn vergevorderde plannen voor een sitcom rond het personage. Toch denkt de comedian dat hij in de toekomst ook als zichzelf op zal treden.

“Sloegie is wat de mensen van mij kennen en dus ook wat ze willen zien. Dat snap ik wel. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Maar ik zou het leuk vinden om ook op hem te reflecteren. Jawad en Sloegie sámen op het podium, dat gaat zeker nog eens gebeuren.”

De volledige speellijst staat op www.jawadessoufi.com