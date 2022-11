Jasper Krabbé wordt curator van beeldenroute Artzuid

Jasper Krabbé. Beeld Charlotte Odijk

Met de tentoonstelling wil kunstenaar en curator Jasper Krabbé, zelf in de jaren tachtig begonnen op straat als graffitischrijver, vooral jongeren aanspreken. De vijftig kunstwerken zullen in het thema staan van Popart. Krabbé: “Popart is nog steeds relevant. Veel hedendaagse kunstenaars hebben er een echo van in hun werk.”

“Ik hoop aan te sluiten bij wat leeft onder een nieuwe generatie en hoe zij een identiteit ontwikkelen. Kunst kan verlichting, hoop en reflectie bieden.” Daarnaast hoopt Artzuid met het thema ook voor veel vaste bezoekers ‘een feest van herkenning’ te zijn.

De kunstenaars waarvan het werk tentoongesteld zal worden zijn een mix van internationale kunstenaars en jong Nederlands talent.

De kunstwerken zijn van 19 mei tot en met 24 september 2023 te zien en staan verspreid over de Apollolaan en Minervalaan in Amsterdam-Zuid. De kunstwerken zijn zoals iedere editie gratis te bezoeken.