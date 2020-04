Japanse fotograaf Chiba wint World Press Photo 2020

Een foto van een jongeman in Khartoem die, bijgelicht door mobiele telefoontjes, een gedicht reciteert gemaakt door de Japanse fotograaf Yasuyoshi Chiba Beeld Yasuyoshi Chiba

Een foto van een jongeman die, bijgelicht door mobiele telefoontjes, een gedicht reciteert, op 19 juni 2019 gemaakt door de Japanse fotograaf Yasuyoshi Chiba tijdens een sit-in voor het hoofdkwartier van het leger in de Soedanese hoofdstad Khartoem, is gekozen tot World Press Photo of the Year 2020. “Een iconische foto,” aldus juryvoorzitter Lekgetho Makola, “die symbool staat voor de vreedzame overwinning.”

Het nieuws werd donderdagavond bekendgemaakt in Nieuwsuur. Omdat de Award Show in de Zuiveringshal op de Westergas niet kon doorgaan, was Chiba eerder die dag al in een speciale Zoom-sessie met 44 genomineerde fotografen uit 24 landen, 20 juryleden, de staf en beschermheer Prins Constantijn op de hoogte gebracht door Lars Boering, directeur van World Press Photo. “We wilden de fotografen toch even in de spotlight zetten. Zo los je dit soort dingen tegenwoordig op.”

Yasuyoshi Chiba, werkzaam voor Agence France-Presse, werd al tweemaal eerder bekroond door World Press Photo, beide keren in de categorie ‘mensen in het nieuws’. In 2009 won hij de eerste prijs met een foto van een groep Masai-strijders, in 2012 werd zijn serie over de tsunami bekroond.

De prijs voor de beste Serie van het Jaar, een vorig jaar geïntroduceerde hoofdprijs waaraan eveneens een geldprijs van 10.000 euro is verbonden, ging naar de Franse fotograaf Romain Laurendeau voor zijn serie over de Algerijnse jeugd. De jury had keuze uit 73.996 inzendingen van 4282 fotografen uit 125 landen. Ze bekroonden individuele foto’s en series in acht categorieën: algemeen nieuws, hard nieuws, sport, hedendaagse kwesties, dagelijks leven, portretten, natuur en langlopende projecten.

Franse fotograaf Romain Laurendeau voor zijn serie over de Algerijnse jeugd. Beeld Romain Laurendeau

Er zitten veel beelden van hoopvolle jongeren tussen de prijswinnaars, beaamt Boering. “Dat zat door de hele wedstrijd heen: jongeren die protesteren, maar op een gedreven, positieve manier. Dat vind ik ook mooi aan de winnende foto: de jonge dichter op straat staat symbool voor een nieuwe tijd. En fotografisch is ie ook schitterend; de camera’s van nu kunnen dit soort foto’s onder deze lichtomstandigheden goed aan. Ik vind het een mooi onderwerp én een mooie foto. Het is een foto die zeker een langer leven zal hebben.”

Is het geen bezwaar dat je niet direct weet wat je ziet?

“Nee, dat geldt voor de meeste foto’s; als je het verhaal niet al kent, zal je toch het bijschrift moeten lezen. Een foto moet uitnodigen om uit te zoeken wat je precies ziet; wat het verhaal erachter is. Anders krijg je interpretaties die er vaak heel erg naast zitten. De uitspraak ‘een foto zegt meer dan duizend woorden’ klopt niet. Je hebt de foto en de woorden samen nodig om een verhaal volledig te kunnen begrijpen.”

Zaterdag zou de tentoonstelling in De Nieuwe Kerk openen.

“Dat gaat natuurlijk niet. We wachten rustig af wanneer het wel kan, hopelijk krijgen we 21 april meer duidelijkheid, maar we zijn nu al bezig om samen met onze ontwerper en De Nieuwe Kerk de eerste anderhalvemetereconomietentoonstelling van Nederland te maken. Dat kan nu nog. Wat dat betreft hebben we enorme mazzel met de Nieuwe Kerk; die is zo ruim dat we de foto’s makkelijk wat ruimer kunnen ophangen. We zullen waarschijnlijk met tijdslots moeten gaan werken, maar om toch een stevig aantal bezoekers te kunnen ontvangen laten we de tentoonstelling langer staan.”

De tentoonstelling zou doorreizen naar ruim 120 locaties in meer dan vijftig andere landen.

“Op veel van die plekken zullen we dit jaar niet te zien zijn. Omdat er landen zijn waar de Covid-19-golf pas net op gang is gekomen en lokale partners het nu begrijpelijkerwijs niet aan durven. We zullen ons daarom nog meer online profileren. Van de hoofdwinnaars hebben we videoportretten laten maken, die op onze site te zien zijn. En we zijn met Pakhuis De Zwijger bezig om de gasten die ons festival zouden bezoeken in live-sessies de aandacht te geven die ze verdienen. Veel mensen zitten nu thuis, nu kun je ze bereiken en ze iets bijzonders aanbieden. En voor de fotografen is het ook heel belangrijk om zichtbaar te blijven.”

Hebt u al een idee wat de coronacrisis voor gevolg zal hebben voor de wedstrijd van volgend jaar?

“We zullen een stortvloed krijgen van foto’s van lege pleinen en coronagerelateerde foto’s; álles gaat nu over Covid-19. Misschien moeten we er een aparte categorie voor maken, want World Press Photo moet wel een divers beeld geven. Ik hoop dus van harte dat fotografen ook aan andere projecten blijven werken. Voor zover dat kan, want er is veel verborgen leed onder fotografen. Veel fotojournalisten en freelance-fotografen zijn al hun opdrachten kwijt. En dat in een sector waarin het geld toch al niet voor het oprapen ligt – er is echt een drama aan de gang en daar maken we ons grote zorgen over.”