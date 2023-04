Japanse componist Ryuichi Sakamoto (71) overleden

Ryuichi Sakamoto in 2018. Beeld Getty Images

De componist maakte in 1983 zijn debuut in Hollywood met zijn muziek voor de film Merry Christmas Mr. Lawrence, waarin David Bowie de hoofdrol speelde. Ook Sakamoto had een rol in de film, als commandant van een krijgsgevangenkamp. Met zijn filmmuziek won Sakamoto een Bafta.

Zijn grootste succes boekte Sakamoto met zijn muziek voor de film The Last Emperor in 1987. Daarvoor won hij een Oscar, een Grammy en een Golden Globe. “Als ik muziek componeer voor een film, geef ik invulling aan de visie van iemand anders,” zei Sakamoto in het documentaireportret Ryuichi Sakamoto: Coda (2017). “Dan voel ik me muzikaal gezien ingeperkt. Maar die beperkingen kunnen ook heel inspirerend werken. Ik ontdek dan vaak allerlei mogelijkheden waarvan ik het bestaan niet vermoedde.”

Sakamoto maakte uiteindelijk muziek voor tientallen films en documentaires, waaronder The Sheltering Sky (1990), Pedro Almodóvars High Heels (1991), Oliver Stones miniserie Wild Palms (1993) en Alejandro González Iñárritu’s The Revenant (2015).

Keelkanker

In 2014 werd keelkanker bij Sakamoto vastgesteld. Hij leek te genezen, tot de ziekte in 2020 in een andere variant ­terugkeerde. In 2021 beleefde zijn opera Time nog zijn wereldpremière op het Holland Festival, waarbij Sakamoto die editie een van de twee associate artists was. De componist was destijds te ziek om naar Amsterdam af te reizen.

