Janine Abbring probeerde Derk Sauer voortdurend de maat te nemen in ‘Zomergasten’

Uitgever, ondernemer én Paroolcolumnist Derk Sauer viel zondag als derde zomergast met de deur in huis. Op de openingsvraag van Janine Abbring hoe het met hem ging, antwoordde de eerder dit jaar uit Rusland weggevluchte Sauer: “Met mij is het goed maar met de oorlog in Oekraïne een stuk minder.”

Zijn eerste fragment ging dan ook over die oorlog, gezien door de ogen van een jonge Russische soldaat. Diens telefoon was buitgemaakt nadat hij gevangen was genomen. Zijn video’s toonden op schrijnende wijze aan hoe een vrolijke huisvader in een oorlog belandt.

Sauer wilde daarmee aantonen dat Poetin vooral nietsvermoedende boerenzonen de oorlog instuurt, maar Abbring koos een kritische insteek. Want was het wel journalistiek verantwoord om deze privébeelden te delen? Terwijl Sauer intrigerende fragmenten uit documentaires liet zien probeerde Abbring haar gast voortdurend de maat te nemen. Had hij niet geprofiteerd van de chaos toen hij in 1989 naar de Sovjet-Unie ging? Wat was zijn band met de Russische oligarch Chodorkovski? En wat deed hij als 19-jarige journalist vol idealen bij de IRA, smokkelde hij soms wapens?

Het leek wel een verhoor, maar Sauer liet zich niet in de hoek drijven. “Ik smokkelde geen wapens, die waren er al,” antwoordde hij nuchter. En ja, hij was als 19-jarige journalist naïef en idealistisch. Hij stak wel vaker de hand in eigen boezem (“Ik had feller moeten zijn na de Russische inval op de Krim”) en haalde zo de angel uit Abbrings verhoor.

Ook al kende Lips Sauers haat-liefde verhouding met Rusland al uit zijn Paroolcolumns, het leverde een boeiend betoog op over de Russische geschiedenis en volksaard (‘roekeloos’), afgesloten met een welgemeende toost op een spoedig einde van de oorlog die alleen maar verliezers kent.

