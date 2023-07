Jane Birkin (1946-2023) van schandaalzangeres tot stijlicoon

Jane Birkin in 1968. Beeld Getty Images

Jane Mallory Birkin, de van oorsprong Britse zangeres en actrice, was de dochter van een actrice en een marine-luitenant. Ze startte haar carrière op 17-jarige leeftijd in de musical Passion Flower Hotel van dirigent en componist John Barry, met wie ze een paar jaar later trouwde en die tekende voor de muziek van meerdere James Bondfilms. Het stel kreeg één dochter, Kate Berry. Kort na haar huwelijk was Birkin als naaktmodel te zien in Blow-Up, een klassieker van regisseur Michelangelo Antonioni.

Erotisch duet

In 1969 shockeerde ze de wereld met het nummer Je t’aime... moi non plus. Het beroemde hijgnummer, een erotisch duet met toenmalig echtgenoot Serge Gainsbourg, werd in 1967 geschreven voor Brigitte Bardot. Onder druk van Bardots echtgenoot Gunther Sachs werd die versie nooit uitgebracht. Het lied klonk in cafés, op pleinen en in menig slaapkamer. Het Vaticaan en verschillende radiostations waaronder de BBC weigerden het te draaien.

Met Gainsbourg aan haar zijde nam ze meerdere albums op, zoals Di Doo Dah (1973) en Lolita Go Home (1975). Frans leerde ze via een bandrecorder en van haar lief, met wie ze haar tweede dochter kreeg, actrice Charlotte Gainsbourg. Birkins liedjes waren naast Frankrijk voornamelijk te horen in Vlaanderen en Nederland. Haar stemgeluid is uit duizenden te herkennen en houdt het midden tussen hoge uithalers en zacht gefluister.

Begin jaren zeventig richtte Birkin zich op haar filmcarrière. In Don Juan speelde ze het lesbische liefje van Brigitte Bardot. Later vertolkte ze een belangrijke rol in La piscine naast Romy Schneider. Toen ze in 1987 te zien was in Kung Fu Master van regisseur Agnès Varda zorgde deze rol opnieuw voor opschudding. Als 40-jarige vrouw legde ze het in de film aan met een jongen van 15.

Birkintas

Hermès vernoemde de beroemde Birkintas naar haar, maar ze werkte ook als vrijwilliger bij Amnesty International. Ook maakte haar dochter Charlotte een documentaire over het leven met haar moeder. Toen in 2013 haar eerste dochter, Kate Berry, overleed – ze stortte van de vierde etage uit het raam van haar Parijse appartement – bracht Birkin het album Oh! Pardon tu dormais uit, dat is geïnspireerd door haar dood.

Eind 2011 stond de grande dame voor het laatst in Nederland in een uitverkocht Carré. Naar het schijnt op blote voeten, wat ze wel vaker deed. Een paar jaar later, het is dan 2016, verscheen ze in haar laatste film.

In de slotfase van haar leven werd Birkin thuis verzorgd in haar woning in Parijs. Al langere tijd leed ze aan gezondheidsproblemen. De toestand weerhield haar van optreden, zelden verscheen ze nog in het openbaar. Op zondag 16 juli meldden de Franse media dat ze werd gevonden door haar verzorger.

Birkin overleed op 76-jarige leeftijd.