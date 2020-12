Jandino Asporaat trekt lolbroek (half) uit: ‘Ik wil bruggen bouwen’

De derde Bon Bini-film gaat over hoe het karakter Judeska de quarantaine beleeft. Beeld WW Entertainment

Hoe het gaat met Jandino Asporaat? “Nou, ik heb net toch iets geweldigs ontdekt... Tip van zangeres Shirma Rouse: bloemkoolrijst. Ken je dat? Gezond, maar heel vies, zei mijn broertje nog. Maar als je het letterlijk als nasi bakt… Over een paar weken word ik 40 en dan wil ik eindelijk weer eens een foto van mijn buikspieren laten zien. Even geen koolhydraten. Kip ook alleen maar uit de airfryer. Aanradertje!”

Zelfs de energiekste bekende Nederlander klinkt wat sip door de slepende coronacrisis, maar Asporaat weigert mee te gaan in de heersende sfeer van neerslachtigheid. Ook de derde Bon Bini-film, Judeska in da House, moet met die stemming breken en iedereen een grijns bezorgen. Dat er momenteel vanwege de pandemie maar 30 mensen per bioscoopzaal worden toegelaten, baart hem nauwelijks zorgen. Het succes van het eerste deel (uit 2015, met de typetjes uit zijn voormalige Dino Show) kwam als een grote verrassing.

“Zelfs mensen die dicht bij me stonden, waarschuwden me: dit gaat mislukken. Hooguit 80.000 bezoekers, bij meer zou ik mijn schoenen opvreten. Het werden er een half miljoen! En het vervolg was met 800.000 verkochte kaartjes nóg groter. Dus werden er een hoop schoenen naar binnen schuiven. De derde moest de laatste worden, nog één keertje knallen. Het script was al klaar, toen kwam corona. We moesten iets anders doen. Het publiek wil snelheid, zeker in een komedie. Dat wordt lastig met een beperkte cast en één locatie. Toen bedachten we: hoe zou Judeska (het brutaaltje met de absurd lange nagels van fastfoodrestaurant FC Kip, red.) Covid-19 in quarantaine beleven?”

Judeska was altijd een bijfiguur. Is zo’n larger than life-karakter niet te veel van het goede om een complete speelfilm mee te vullen?

“De grap van Judeska is dat ze het standaard faliekant met je oneens is. Nu moesten we haar wel een zekere ontwikkeling laten doormaken. Wij verrijken haar echt, het zal je verbazen. Ze krijgt niet ineens een belerende toon en gaat niet ineens filosoferen, maar misschien dat je er na afloop wel een beetje over gaat nadenken.”

Waarom kan u Judeska maar niet loslaten?

“Nou, ze vormt hooguit maar vijf procent van mijn bestaan. Ik heb net een interessant gesprek gevoerd met iemand van een ziekenhuis op Curaçao. Wij zoeken samen naar nieuwe sectoren om de economie van het eiland te stimuleren. Wat kan je bedenken voor die 160.000 belastingbetalende mensen daar? Het plan bestaat om misschien een soort Silicon Valley te beginnen. Ja echt: IT op Curaçao! Ik ben dus meestal met héél andere dingen bezig.”

Terug naar Judeska. Wat betekent zij voor u?

“Sowieso een uitlaatklep. Dat geldt überhaupt voor theater. Ik heb mijn jonge jaren altijd geromantiseerd. Achteraf ben ik gaan inzien dat ik komedie gebruikte om alle minder leuke momenten te negeren en vergeten (Asporaat groeide op Curaçao op zonder vader en in armoede, red.). Het was logisch dat ik daar als volwassene meer mee zou doen.”

U presenteerde en deed eerder meer grote tv-shows. Waarom bent u de laatste tijd zo afwezig op de buis?

“Omdat ik zelf aangaf: tv-programma’s moeten beter reflecteren wie ik ben. En de meeste tijd bouw ik bruggen. Ik ga om de 2 à 3 weken naar Curaçao, waar ik de wijken in duik, jeugdgevangenissen bezoek, met jongeren praat die ongelukkig zijn; met educatie dus. Als ik gevraagd wordt om weer een lollig programma als Alles Mag Op Vrijdag te maken, zeg ik waarschijnlijk ja, maar ik heb al zoveel succes en kan mijn tijd beter gebruiken. Ik wil doorgroeien.”

Asporaat heeft met zijn initiatief Samen Eén Koninkrijk al bijna 770.000 euro opgehaald. In een tv-uitzending vroeg hij geld te storten voor de inwoners van Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Dat bruggenbouwen, zit daar geen tv-programma in?

“Dat vinden de zenders moeilijk. Zij geven mensen dat wat zij dénken dat kijkers willen zien. Door mijn imago word ik alleen voor grappige dingen gevraagd, ik ben ook nooit gevraagd iets met de zenders te ontwikkelen. Het is altijd: wij hebben iets en willen een goedlachse presentator met veel energie… en boem!”

Stoort dat u?

“Echt niet. Je moet jezelf de vraag stellen: is het doel populair te zijn of echt aan het werk te gaan? Mijn doel is het werk voor de eilanden.”

U wordt in januari dus 40. Vindt u dat moeilijk?

“Moeilijk? Ik geloof dat ik daar sinds mijn 25ste al naar uitkijk! Ik wilde binnenhuisarchitect worden en op mijn 40ste met pensioen en dan pandjes kopen, renoveren en doorverkopen. Het loopt allemaal wat anders natuurlijk. Ik ben al enigszins gestopt met theater, mede door corona. Ik wil meer rust, een langere visie, verder kijken en dus die bruggen bouwen.”

Hangt u de lolbroek aan de wilgen?

“Nee joh, die komt altijd weer bovendrijven. Ik blijf die gek. Het leven ís ook gek. Iedereen gaat dood, dus zolang je niks mankeert: doe je ramen open, lach, leef en laat het je geen pleuris schelen wat anderen van je vinden.”