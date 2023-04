Jan Smit verzette zich tegen keuze voor Mia en Dion als songfestivalact en stapt uit selectiecommissie

Jan Smit. Beeld Pro Shots / Vincent de Vries

Het besluit van Smit is intern bij AvroTros al langer bekend, maar werd niet naar buiten gebracht. Het staat daarmee los van de twee wankele optredens van het tweetal van de laatste weken. Nadat meerdere bronnen het nieuws aan deze site hebben bevestigd, geeft een woordvoerder van AvroTros donderdag toe dat Smit is vertrokken uit de commissie.

Verdeeld

Toen de selectiecommissie afgelopen najaar moest beslissen wie namens Nederland zou meedoen aan het Eurovisie Songfestival in Liverpool, bleken de zes leden verdeeld. Smit verzette zich als enige tegen de keuze voor Nicolai en Cooper en voelde zich niet langer op zijn plaats in het gezelschap.

Zijn beslissing te vertrekken heeft geen gevolgen voor zijn werk In Liverpool. Smit verzorgt over drie weken gewoon het tv-commentaar tijdens het songfestival. Dat doet hij naast Cornald Maas, die nog wél in de selectiecommissie zit. De andere leden zijn radio-dj's Sander Lantinga en Carolien Borgers, oud-dj en presentatrice Hila Noorzai en algemeen directeur Eric van Stade van AvroTros.

Opvallend genoeg sprak AvroTros in november in de persverklaring nog over een unaniem besluit van de selectiecommissie, waarbij ook nog eens werd benadrukt hoe blij de leden met hun keus waren. De song had ‘grote indruk gemaakt op de voltallige selectiecommissie’, stond in de verklaring. Directeur Van Stade werd daarbij nog geciteerd: ‘De selectiecommissie was, unaniem, zeer te spreken over hun song waarin hun stemmen prachtig samenkomen.’

Een woordvoerder van AvroTros zegt nog steeds achter die tekst te staan. De omroep gaat niet in op de verdeeldheid in de commissie. Volgens de omroep heeft Smit vorig jaar besloten te vertrekken omdat hij het na tien jaar tijd vond ‘het stokje door te geven’.