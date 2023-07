Jan Sierhuis (1928-2023) had ‘schoon genoeg van het gezeik’ en wilde gewoon schilderen

Jan Sierhuis overleed op dinsdag 4 juli. Beeld Nico Koster

Er is een Amsterdammer doodgegaan. Nogal een makkelijke manier om een stuk over een overleden Amsterdammer mee te beginnen, maar wie het begin ziet van de prachtige documentaire Jan Sierhuis – Zelfportret van Marte Visser uit 2017, kan niet anders concluderen.

“Ik ben gewoon een Nederlander, maar ik beschouw mezelf meer als een Amsterdammer. Ik vind maar een plek in Nederland de moeite waard, en dat is Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.”

Was getekend: schilder Jan Sierhuis. Geboren op 21 december 1928 in Amsterdam-West, gestorven op dinsdag 4 juli 2023 in zorgcentrum Flesseman in de Nieuwmarktbuurt, hartje Amsterdam.

Bezetenheid

“Wanneer ben je kunstenaar? Als je de roeping ertoe voelt. Als je er alles voor overhebt. Als je de drang en de bezetenheid voelt. Dan ben je het,” zegt hij in de eerdergenoemde documentaire, waarin onder meer te zien is hoe hij een groot zelfportret schildert.

En bij Jan Sierhuis zat die bezetenheid er al vroeg in. Hij tekende al dag en nacht toen hij op zijn elfde bij een buurman, een huisschilder die voor de liefhebberij ook schilderijen maakte, een groot doek had zien hangen met daarop de moord op Julius Caesar. Zoiets maken; dat wilde hij ook.

Van de buurman kreeg hij een doekje en een paar tubetjes verf. En toen die buurman niet lang daarna het resultaat zag, moest hij meteen erkennen dat zijn buurjongen heel veel talent had. En eigenlijk ook al beter was dan hijzelf. “Je bent een echte schilder.” Hij had zijn roeping gevonden. Dat schilderijtje hield hij nog lang, en liet hij in de documentaire zien.

Ik sodemieter op!

Arm was het in huize Sierhuis. Zijn vader was gestorven toen Sierhuis twee jaar oud was, en zijn moeder zag niets in dat geteken van haar zoon. Hij moest een vak leren. Bij de schoolarts beklaagde ze zich: hij zit maar te tekenen en te fantaseren. Maar deze zei: “U heeft het niet door mevrouw, die jongen is een kunstenaar.” “Ja,” zei zijn moeder, “Rembrandt is ook doodgegaan van de honger,” zo liet Sierhuis in 2015 optekenen in het tijdschrift Ons Amsterdam.

Maar als hij op veertienjarige leeftijd wordt gevraagd voor de Rijksakademie van Beeldende Kunsten – nota bene door directeur Nico Vroom – is Sierhuis niet meer te houden.

“Ik had schoon genoeg van dat gezeik,” zegt hij in de documentaire. En op de vraag van zijn moeder wat hij ging doen, antwoordt hij: “Ik sodemieter op.”

“Jan was emotioneel,” zegt zijn goede vriend, fotograaf Nico Koster. “En stapelgek op zijn werk. Hij praatte er altijd over. Hij kon zo mooi vertellen, over zijn omgang met schilders als Karel Appel en Corneille, over de oorlog.”

Figuratie

Het werk dat hij in de oorlog schildert, voornamelijk stadsgezichten, vindt hij zelf nog Breitnerachtig, al zegt hij er meteen bij dat hij al wel een eigen toon heeft. Na de oorlog gaat hij naar de academie, maar kan daar niet aarden. In 1947 raakt hij betrokken bij de kunstenaarsgroep de Experimentelen, en later ook bij Cobra. Hij wordt echter als te jong gezien om zich daarbij aan te sluiten.

Het ontmoedigt hem niet. Jan Sierhuis ontwikkelt zich tot een expressionistisch schilder, beïnvloed door Cézanne, Matisse, Picasso en Van Gogh, en na een abstracte periode in de jaren vijftig en zestig, keert hij terug naar het figuratieve. Veelkleurige dansende figuren, beïnvloed door zijn grote liefde voor flamenco, en (zelf)portretten. Het portret dat hij in de documentaire schildert, spreekt boekdelen.

“Zonder figuratie heb ik eigenlijk nooit precies geweten waar ik het over moest hebben, een houvast. Het leven is voor mij die kapstok. Van daaruit schilder ik. Nooit vanuit een formalisme of vanuit een theorie,” zegt hij daarover.

‘Ontzettend populair’

Al vrij vroeg wordt zijn werk aangekocht door Willem Sandberg, directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, dat een collectie heeft van zo’n 130 doeken van Sierhuis. Zijn werk is ook aangekocht door het Rijksmuseum en het Cobra Museum in Amstelveen.

“Hij heeft heel veel geëxposeerd,” zegt Nico Koster. “In Scandinavië was hij ontzettend populair, hij had een galerie in Denemarken. En hij is docent geweest op de Rijksakademie en op het Rietveld. Jan heeft veel betekend voor de schilderkunst in Nederland.”

“Ik was een paar dagen geleden nog bij hem, hij had moeite met eten en slikken. Jan is heel rustig gestorven.”