Jan Rot heeft nog paar weken te leven, annuleert alle optredens

Jan Rot. Beeld AVROTROS

‘Na een nieuwe scan is als een mokerslag aangekomen dat ik niet nog - zoals verwacht - een paar maanden, maar eerder een paar weken te leven heb. Mijn conditie holt achteruit. Daarmee zijn alle plannen van de baan, het restant OK Boomer en helaas, helaas ook het grote afscheidsfeest in Nieuwe Luxor op 24-4,’ schrijft Rot dinsdag in een bericht, waarbij hij de setlist deelt die hij voor de voorstelling had samengesteld. ‘Als herinnering aan een topavond die er dus niet van zal komen, de set zoals hij eruit zag.’

In eerste instantie wilde Rot de afscheidsshow pas doen als hij 65 jaar oud werd. Maar vanwege zijn ziekte besloot hij eind vorig jaar het optreden een jaar eerder te houden. De voorstelling moest eind november worden geschrapt vanwege de coronapandemie.

Jan Rot is schrijver van boeken en liedjes en hij vertaalde de teksten van musicals als Hello, Dolly! en Jersey Boys. Ook de teksten van de Nederlandse versie van rockopera Tommy van The Who zijn van zijn hand. In de zomer kreeg hij te horen dat hij uitgezaaide darmkanker heeft.