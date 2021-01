Jammer: Margriet had geen zin om Jort aan te pakken

Beeld -

Ze kwamen er niet uit aan de discussietafel van Margriet van der Linden. Was het nou goed dat techreuzen als Twitter en Facebook president Trump de mond hebben gesnoerd? De deskundigen wikten en wogen hun woorden.



De onderliggende redenen wisten ze wel. “Cynisch commercieel belang,” opperde journalist Huib Modderkolk. Rechtshistoricus Madeleijn van den Nieuwenhuizen wees erop dat private bedrijven inmiddels een deel van de publieke ruimte en daarmee ook de ‘ideeënmarkt’ beheren. Modderkolk constateerde dat Trump nu niet met democratische middelen, maar door miljardairs uit Californië was beteugeld.



Het debatje sloot naadloos aan bij de poging tot het interviewen van Thierry Baudet, die de collega’s van Op1 zondagavond ondernomen. Baudet had hetzelfde conflict tussen private en openbare ruimte ontwaard, maar zag in de Trumpban het zoveelste complot. Van het koppel Welmoed Sijtsma en Jort Kelder kreeg hij ruim baan te oreren over de linkse coup die volgens hem gaande is.

Van den Nieuwenhuizen probeerde er bij M op terug te komen. Er is ‘gedegen journalistiek nodig in een goed lopende democratie’, zei ze om de brug te slaan naar Op1. Welke verantwoordelijkheid hadden de ondervragers precies? Moesten ze de waarheid niet scherper verdedigen? Het was jammer dat Van der Linden in de discussie over dat bedrijfsongeluk weinig zin had. Ze vond het waarschijnlijk niet sympathiek haar collega’s live op televisie op de snijtafel te leggen en begon een abstractere verhandeling over het commerciële belang van de media.

Jammer, vond Lips. Want het raakte volgens hem de kern: als journalisten de gelegenheid niet meer benutten om politici relevante vragen te stellen, moeten ze niet gek opkijken wanneer ze straks de statements van de nieuwe machthebbers alleen nog maar van hun sociale media-account mogen overtikken.

Reageren? hanlips@parool.nl.