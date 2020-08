Jammer: Henk Krol zat niet opnieuw aan tafel bij Jinek

Jinek, RTL4.

Eva Jinek is weer terug van vakantie en dat heeft Henk Krol geweten. De 50Pluspoliticus kreeg maandagavond een woedeaanval toen Jinek hem vroeg waarom hij met iedereen ruzie zocht. Krol ontkende dat laatste zo heftig dat hij die indruk alleen maar bevestigde.

Dat was spannende televisie en dus ging Lips dinsdagavond goed zitten voor Jinek. Maar echt spannend werd het deze keer helaas niet.

Eerst werd het vertrek van Koeman doorgenomen met Hans Kraay en Viggo Waas die weinig nieuwe inzichten boden. Daarna mocht Frits Wester reageren op de persconferentie van Rutte en De Jonge: “Dat waarschuwen is een elastiekje waar de rek op een gegeven moment uit is.”

De onvermijdelijke Jaïr Ferwerda deed verslag van de tuinborrel van de ministerraad en had een primeurtje: minister Cora van Nieuwenhuizen was door een wesp gestoken. Na het luchtige item stelde Jinek de kijker gerust: de minister had nog een allergische reactie gekregen, maar het gaat nu weer.

Daarna was het tijd voor de oude vakantiefoto’s van ­Viggo Waas, die een boek over de vakanties uit zijn jeugd in de Dordogne had geschreven. Lips kreeg er vooral zin van om op vakantie te gaan, niet zozeer om dat boek te lezen.

Na de break was het tijd voor de echte primeur: moedermelk in ijsblokjes als medicijn tegen corona. Klonk baanbrekend, maar als dit echt het vaccin zou zijn waar de hele wereld op zit te wachten, was Jinek er wel mee begonnen. Nu vond Lips het meer een coronakomkommer.

Tegen de tijd dat er teruggekeken werd op 25 jaar SBS6 begon Lips het zowaar jammer dat Henk Krol niet bij Jinek zat om op tafel te slaan en zo de kijkers wakker te houden.