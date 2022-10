James Taylor in Afas Live: dichter bij een koppie thee en een fleecedekentje kan een zanger niet komen

Van de stem van de Amerikaanse singer-songwriter James Taylor gaat nog altijd een weldadige rust en warmte uit, bleek bij zijn optreden in Afas Live.

James Taylor is, zoals de meeste singer-songwriters, een man van de akoestische gitaar. Maar bij het nummer Steamroller neemt hij een elektrische ter hand. Terwijl hij de Fender liefdevol omhoog houdt, zegt hij: “De elektrische gitaar. Een hele verbetering na de stoomgitaar.”

Dat is leuk aan een concert van Taylor: je krijgt niet alleen veel mooie liedjes te horen, je krijgt er ook veel droge grappen en gezellige ouwehoerverhalen bij. En hij heeft genoeg te vertellen, de man die al sinds 1966 actief is in de muziek en alles meemaakte wat er in de carrière van een popmuzikant valt mee te maken.

Maar we komen voor die liedjes natuurlijk. Zijn allergrootste hit, het door Carole King geschreven You’ve Got A Firend, bewaart hij tot de toegift en werkt hij wat plichtmatig af, maar in de pakweg twee uur daarvoor is hij een en al bezieling. Hij zingt vooral liedjes van eigen hand, maar doet ook twee nummers van zijn laatstverschenen album American Standard waarop uitvoeringen staan van songs van voor de popmuziek. Dat album had twee jaar geleden de wind tegen.“Op de dag dat het verscheen, kwam ook covid uit,” zegt de zanger tegen het publiek in de uitverkochte zaal.

Echte boomers

Dat op stoelen gezeten publiek bestaat voor het overgrote deel uit boomers. Echte boomers welteverstaan; geen vijftigers die een beetje onhandig zijn met computers, maar mensen die – net als James Taylor zelf – geboren zijn tijdens de babyboom, ergens tussen 1945 en 1955.

Taylor is 74 jaar oud. Natuurlijk klinkt hij op die leeftijd niet meer precies als de twintiger die hij was in de jaren zeventig, maar van zijn stem gaat nog altijd een weldadige rust en warmte uit. Dichter bij een koppie thee en fleecedekentje kan een zanger niet komen.

Zachte roffels

Anders dan eerder in deze tournee wordt Taylor in Amsterdam begeleid door slechts drie muzikanten: gitarist Michael Landau, bassist Jimmy Johnson en drummer Steve Gadd. Alleen al het spel van die laatste is de prijs van een ticket waard. Gadd (de man van die geweldige drumpartij in Paul Simons Fifty Ways To Leave Your Lover) speelt heel beheerst en economisch, maar swingt als een malle. Prachtig is vooral hoe hij in die weloverwogen stijl zachte roffels op de snaredrum uitdeelt.

In het nummer Long Ago And Far Away klinkt een vrouwenstem. Het is de stem van Joni Mitchell, die lang geleden de achtergrondvocalen verzorgde op de plaatversie. Losgeweekt van de originele opname uit 1971 gebruikt Taylor Mitchells zang nu, met haar toestemming, op het podium. Het is een beetje vreemd, zo’n stem die uit het niets komt, maar het klinkt zeker goed.