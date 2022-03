Jaja, weer een twitterfittie van Schimmelpenninck of Duk: boring!

Sander Schimmelpenninck in docu 3Doc: Sociaal Tribunaal.

Weinig dat Lips oninteressanter vindt dan de twitterfitties van Sander Schimmelpenninck en Wierd Duk. Twee mannen zonder een greintje zelfrelativering die de godganse dag online ruziemaken, het zegt ongetwijfeld een hoop over de tijdsgeest, maar Lips heeft zin noch energie om te bedenken wat. Boring!

Met lichte tegenzin begon Lips dan ook aan 3Doc: Sociaal Tribunaal, waarin Doortje Smithuijsen het fenomeen cancel culture onderzoekt. Een modieuze term met een onduidelijke definitie, die ook in de documentaire niet geheel helder werd.

Schimmelpennick klaagde over de bedreigingen die hij ontving nadat hij Alexia de ‘lekkerste’ prinses had genoemd, maar vond dan weer niet dat hem enige blaam trof nadat hij een zweverige yogavrouw belachelijk had gemaakt, die daar op haar beurt ernstig onder gebukt was gegaan. Wierd Duk voelde zich ook niet verantwoordelijk voor zijn ‘trollenleger’, dat voor hem in de bres springt als hij het online met iemand aan de stok krijgt – een keer of dertig per dag. “Je kunt die mensen toch blocken?”

Twitterfenomeen Anne Fleur Dekker, die al jaren de meeste intieme details over haar leven met haar volgers deelt, vond het raar dat als ze zichzelf googelt deze informatie naar boven komt. En Paroolcolumnist Johan Fretz vond het überhaupt ‘lastig’ dat er een documentaire over cancel culture werd gemaakt, want daarmee ‘reproduceer je het woord’.

Wat is dit voor een ratjetoe? vroeg Lips zich af. Het controversiële kunstcollectief Kirac kwam aan het woord, evenals een meisje dat spijt had dat ze een MeToogeval had aangekaart. Ook was er een twitteraar die ‘als uitlaatklep’ anoniem politici uitscheldt.

Wie of wat nou gecanceld werd was niet helder, laat staan welk probleem er werd aangekaart. Ja, dat mensen op sociale media onaangenaam tegen elkaar doen, maar voor die conclusie is een blik op de tweets van Schimmelpenninck en Duk voldoende.

