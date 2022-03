Jaimie Vaes spreekt voor het eerst over vermeende mishandeling: ‘Enorm veel liefdesverdriet’

Beeld ANP

‘Ik reageer normaal nooit, maar de verhalen worden steeds gekker,’ begint ze in een schriftelijke reactie aan De Telegraaf. De aanleiding voor haar reactie is het gerucht dat Vaes ‘een plan’ zou hebben om geld te verdienen aan de zaak rond Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet. Dat is onzin, stelt ze.

‘Ik ben een fulltimemoeder die er ineens alleen voor staat. Ik heb enorm veel liefdesverdriet te verwerken in een onwerkelijke situatie. Het laatste waar ik mee bezig ben, is Jorik in de val lokken,’ aldus Vaes.

Ze verwijst vervolgens naar de beelden die vlak voor Scholtens arrestatie verschenen op het juice-kanaal van Yvonne Coldeweijer. Daarop lijkt de artiest haar bij de haren uit een auto te trekken en haar hoofd tussen het portier te klemmen. ‘Dit zijn Joriks daden die een halt zijn toegeroepen op een ongelukkige en harde manier. Hierin zijn geen winnaars, alleen maar verliezers,’ besluit Vaes.

Weer vast

Scholten (27) werd zo’n drie weken geleden aangehouden op verdenking van mishandeling van Vaes, twee dagen nadat hij door de rechter was veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het schoppen van een man in een nachtclub. Hij kwam onlangs vrij in afwachting van het onderzoek, maar het Openbaar Ministerie ging succesvol in beroep en sinds dinsdag zit hij weer vast.

Na het nieuws over de arrestatie liet jongerenzender FunX weten voorlopig geen muziek te draaien van de artiest. Streamingplatform Spotify verwijderde zijn nummers uit de samengestelde playlists en platenlabel Sony Music stopte de samenwerking, net als drankmerk Fiorito en het Amsterdamse feestcafé ‘t Lammetje, waarbij hij betrokken was. Zanger Tino Martin liet weten dat de rapper niet meer welkom is bij zijn concerten in Ziggo Dome, het Amsterdamse museum Madame Tussauds verwijderde zijn beeld.

Vorig jaar was er ook al een incident tussen Scholten en Vaes. Lil Kleine werd gearresteerd op Ibiza en moest een nacht in de cel doorbrengen vanwege vermeende mishandeling van Vaes in een hotelkamer. De rechter op Ibiza seponeerde die zaak uiteindelijk.