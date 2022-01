Jacqueline Grandjean na honderd dagen weg als directeur KMSKA

Jacqueline Grandjean. Beeld Maarten Boswijk

De Nederlandse kunsthistorica Jacqueline Grandjean (53) verruilde in oktober na negen jaar de Oude Kerk in Amsterdam voor het KMSKA in Antwerpen. Zij werd gekozen uit meer dan veertig kandidaten, maar na amper drie maanden is onderling overeengekomen dat Grandjeans contract wordt beëindigd. “Zowel artistiek als strategisch lagen de visies ver uit elkaar,” aldus KMSKA-voorzitter Luk Lemmens.

Grandjean, die na haar benoeming naar Antwerpen was verhuisd, mag verder niet reageren.

Er komt voorlopig geen nieuwe directeur. Het museum is bijna elf jaar dicht vanwege een renovatie. De heropening, op 25 september, krijgt nu prioriteit, zegt Lemmens. “Misschien lag de hoge druk om de deadline te halen mee aan de basis dat het verhaal met mevrouw Grandjean niet gelukt is. Maar er is een sterk museumteam aanwezig. En hoe de nieuwe collectiepresentatie eruit zal zien, ligt al een tijdje vast. Pas na de heropening denken we aan een nieuwe artistiek directeur.”

Grandjean was van plan om in het KMSKA, net als in de Oude Kerk, oude en moderne kunst met elkaar te verweven. Ook had ze de ambitie om in de top te komen van de internationale musea. “Ik beschouw het KMSKA graag als het kleine zusje van het Amsterdamse Rijksmuseum,” zei ze na haar benoeming in ZaaL Z, een driemaandelijkse uitgave van het KMSKA. “Daarmee zie ik samenwerkingen mogelijk, net zoals met het Louisiana Museum in Kopenhagen, Boijmans van Beuningen in Rotterdam, Musée des Beaux-Arts Lausanne, San Francisco MoMA en Folkwang in Essen.”

Mariette Dölle volgt per 1 februari Grandjean op als directeur van de Oude Kerk. Eerder was zij werkzaam bij Museum Kranenburg in Bergen.