Jacob Derwig staat 4 mei in Carré: ‘Als we de Holocaust gaan ontkennen slaat de samenleving op hol’

Hij legt een tijdschrift op tafel, oud, op groot formaat. Signaal heet het. Het ziet er aantrekkelijk uit: grote foto’s, mooie plaatjes van gezonde jongens en meisjes, gezinstaferelen, vakanties, kunst. ‘Waarvoor wij strijden,’ staat er op de cover. Jacob Derwig (53) kijkt indringend.

“Hier begon het, het idee,” zegt Derwig over het stuk dat Bo Tarenskeen, auteur en mede-oprichter van Theater na de Dam, schreef. Waar wij voor strijden is het stuk gaan heten. “Theater, natuur, de traditie voortzetten, van het schone genieten, de wereld leren kennen. Als je het leest, kun je ook denken: niets mis mee. Het kan net zo goed een partijprogramma van de Partij van de Arbeid zijn of GroenLinks.”

Maar we hebben hier te maken met een glossy uit 1944. “Het was gewoon nazipropaganda.”

Bo Tarenskeen en zijn compagnon Jaïr Stranders wilden iets met die glossy. Derwig: “Dit tijdschrift staat bol van mooie woorden, toekomstbeelden en hoogstaande idealen , die eigenlijk een andere politieke ambitie verhullen.”

Derwig zal op 4 mei, kort na de Dodenherdenking op de Dam, op het podium van Carré een pianotrio aankondigen, onder leiding van Liza Ferschtman, een van de beste violistes van ons land. Het zal lang onduidelijk blijven of Derwig – de laatste jaren het gezicht van serie en film Klem, maar ook veel op het toneel te zien met onder meer Verdriet is een ding met veren – zichzelf speelt, of toch een rol. “Ik vind die verwarring leuk.” Hij prijst de kunst, en dan vooral de muziek, en is vol van de kracht van cultuur; iets wat niet ver af staat van Derwigs eigen mening.

Maar ondertussen maskeert hij wat hij eigenlijk wil zeggen, terwijl hij je vanaf dat podium in zijn charismatische pleidooi verleidt. Derwig mag eigenlijk niet zoveel over zijn personage zeggen – dat zou de avond verpesten – maar dat het geen gemakkelijke rol is om te spelen, is wel duidelijk.

Nog los van het feit dat hij slechts één keer op het toneel zal staan en de repetities daarom minimaal zijn, is het ook een complexe rol omdat het gaat om de ultieme verleiding van het publiek, een verleiding die acteren van het fijnste soort vereist. Logisch dat ze dan uitkomen bij misschien wel de beste acteur van Nederland (twee Louis d’Ors, een Gouden Kalf, de Mary Dresselhuysprijs en de Paul Steenbergenpenning – om er maar een paar te noemen). Het publiek moet straks helemaal meegaan in zijn verhaal, en dan begint alles te kantelen.

Ondertussen werd Derwig ook geprikkeld na te denken over retoriek, misleiding en de grove vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog die tegenwoordig gretig worden gemaakt. “Waar ik zelf echt van schrok was dat onder het mom van vrijheidsstrijd de boeren een hele beweging opzetten. Ze gebruikten zelfs logo’s van 4/5 mei. En mensen die het oneens waren met de coronamaatregelen droegen Jodensterren.”

“Het is zo fout om die beelden van toen te kapen om vrijheidsstrijd van nu uit te beelden. Om coronamaatregelen of stikstofrestricties te vergelijken met wat Joden is overkomen, daar kun je met je hoofd toch niet bij? Daar ligt een grens die je niet over mag gaan.”

Dat spelen met woorden, het populistische ophemelen en misleiden ziet Derwig ook bij sommige Tweede Kamerleden, zoals hij het voorzichtig uitdrukt. “In die zin is de tekst die ik speel een waarschuwing; dat sommige mensen terminologieën en woorden gebruiken die aantrekkelijk lijken, maar eigenlijk ver afstaan van waar je het nog mee eens bent.”

Ook herdenken wordt steeds beladener, merkt hij op. “Hoeveel jongeren niet meer weten wat de Holocaust is, hoeveel mensen het ontkennen, het is griezelig. Het is doodeng dat mensen hun eigen onderbuik meer vertrouwen dan de medische wetenschap – als je het dan over corona hebt – of dat ze geschiedschrijving in twijfel trekken. Het ontkennen of bagatelliseren van de Holocaust is gevaarlijk, dan slaat een samenleving op hol. En als je denkt: we hebben het er wel genoeg over gehad, moet je juist alert zijn.”

Voor op de naziglossy, die er zo gezellig en vrolijk uitziet, staat ook eigenlijk al een alarmerend beeld. Een knappe man, met geweer.

Waar wij voor strijden, 4 mei, 21.00 uur in Theater Carré.

