Jacob Derwig speelt nog één keer Marius Milner, in film Klem: ‘Dat Amsterdamse accent moest er weer even inslijten’

Jacob Derwig: ‘Als je nu tegen me zegt dat ik drie maanden in Frankfurt iets mag draaien, zou ik eerder in paniek raken dan een gat in de lucht springen.’ Beeld Shody Careman, met dank aan STRAAT museum Amsterdam

Ze zullen wel gedacht hebben, de gasten van het restaurant waar Jacob Derwig, zijn eveneens in de film- en televisiewereld succesvolle vrouw Kim van Kooten en hun kinderen Roman (18) en Kee (15), recent wat te vieren hadden. Eerst stralende, toen betraande gezichten en vervolgens heel hard lachen.

“De oudste was jarig en we hadden allemaal iets bedacht om tegen hem te zeggen. Toen het mijn beurt was, brak ik al na één zin. Dat werkte blijkbaar aanstekelijk. Uiteindelijk moesten we zo hard lachen om het feit dat we allemaal zo ongelooflijk zaten te huilen. Een moment van puur geluk was het; het is Kim en mij gelukt om twee kinderen groot te brengen die allebei heel gebalanceerd in het leven staan. Emotioneel was het iets wat me harder raakte dan ik ooit had gedacht.”

“Wij hebben zoveel mooie dingen gedaan. Ik met een serie als Klem, zij met een rol als in Hollands Hoop, samen met De verschrikkelijke jaren tachtig (hij als acteur, zij als schrijfster, red.). We stonden dat onszelf allemaal toe zonder dat er thuis te veel stress ontstond. Dat maakt me blij en trots.”

Er zijn ook momenten dat het acteur-zijn veel onzekerheid met zich meebrengt. Terugblikkend op zijn carrière komt Derwig tot de conclusie dat ‘ik heel hard moest werken om te ontdekken hoeveel talent ik had’. Een misschien wat verrassende zin uit de mond van een man die zo trefzeker verdwijnt in zijn personages als bijvoorbeeld de aalgladde crimineel Marius in Klem, maar ook in films als Publieke werken, Bankier van het verzet en in zelf geschreven theaterbewerkingen als Revolutionary Road en Verdriet is het ding met veren.

“Het kost jaren om zelfvertrouwen op te bouwen en te voelen. Dat zal iedere acteur beamen, ook als je veel talent hebt. Als je wordt aangenomen op de toneelschool denk je even echt wat te kunnen, om na een paar maanden tot de conclusie te komen dat je nog zo wéínig kunt.”

“Ik moest door een lang proces waar acteren nu eigenlijk écht over gaat. Misschien ook daarom is die bescheidenheid altijd bij me gebleven. Ik heb niet voor niets eerst drie jaar theaterwetenschap gestudeerd. Naar de toneelschool gaan, durfde ik niet.”

Waar kwam dan de angst voor de toneelschool vandaan?

“Ik ging naar een open dag van de Maastrichtse toneelschool, waar ik Jeroen Willems zag spelen. Hij was zó goed, zó knap. Toen ik hem later heel nonchalant ergens met een sigaretje zag zitten, dacht ik: dit kan ik niet en dit bén ik niet. Mam, mogen we alsjeblieft naar huis? Dus eerst theaterwetenschap. Daar kreeg ik overigens geen spijt van. Ik heb er heel veel theorie geleerd, heel veel gezien en smaak kunnen ontwikkelen.”

Tot tien jaar geleden bestond uw leven lange tijd uit spelen bij Toneelgroep Amsterdam, het huidige Internationaal Theater Amsterdam. Waarom stopte dat ineens?

“Omdat ik het ingewikkeld vond dat ik geen invloed had op mijn eigen agenda. Je had daar als acteur sowieso geen inspraak, in wat dan ook. Het werken met zulke grote regisseurs en acteurs, dat was geweldig. Maar toen ik kinderen kreeg, wilde ik ook een gezinsleven opbouwen.”

“Het gezelschap ging in die tijd net veel in het buitenland werken. Ik kreeg dan een rooster met daarin precies wat ik het komende jaar ging doen. Mijn vrouw Kim werd ook nog langdurig ziek. Een chronische darmziekte, zo bleek. Het werd ontzettend moeilijk een balans te vinden tussen werk en gezin.”

Was daar geen begrip voor?

“Het werden lastige gesprekken en het duurde allemaal heel lang. Er kwam zelfs een mediator aan te pas. Ik wilde dat zij hun cultuur aanpasten, meer naar hun werknemers luisterden, maar dat gebeurde niet. Het was mijn therapeut die zei: je kan daar toch ook weggaan? Dat was nog niet eens in me opgekomen, zo graag wilde ik dat zíj de omslag zouden maken.”

“Maar het pakte goed uit: alles wat ik daarna deed, behoort tot het leukste wat ik mocht maken. Allemaal theater-, televisie- en filmprojecten die ik anders nooit had kunnen doen.”

Na drie seizoenen Klem is er een bioscoopfilm waarin u terugkeert als Marius Milner, een bij het publiek geliefd personage. Hoe was het om weer in zijn huid te kruipen?

“Dit was de eerste grote rol op tv waar ik in belandde na vast bij toneelgezelschappen te hebben gezeten. Ik was niet langer die toneeljongen uit een niche. Een mijlpaaltje voor mijn carrière. Dat jasje trok ik zo weer aan, hooguit zijn Amsterdamse accent moest er weer inslijten.”

“Het was genieten. Ook het weerzien met Georgina Verbaan (als zijn vrouw Kitty) en Barry Atsma (als de belastingambtenaar Hugo). Er is iets in de chemie tussen ons wat lastig te benoemen is, maar zodra we samen zijn, ontstaat er iets spannends of grappigs.”

Barry Atsma boert de laatste jaren goed in het buitenland. Enige jaloezie?

“Het is misschien een vleugje gezonde jaloezie, maar vooral bewondering. Hij zei tegen zichzelf: ik ga het maken in de internationale film- en televisiewereld, en dat is hem gelukt! Dan moet je heel veel zelfvertrouwen hebben en ondernemend durven zijn.”



U hebt het ook geprobeerd.

“Door enkele grote filmfestivals te bezoeken en daar te speeddaten met casting directors. Daar moet toch wat uitrollen, dacht ik. Vrijwel niks dus. Wat Barry had, en collega’s als Carice van Houten ook, is een Nederlandse film die men in het buitenland op bijvoorbeeld een festival heeft kunnen zien. Een visitekaartje.”

“Ik was er nooit mee bezig, tot mijn agent vroeg of het niet ook iets voor mij was. Het was nooit echt een intrinsieke wens. Als je nu tegen me zegt dat ik drie maanden in Frankfurt iets mag draaien, zou ik eerder in paniek raken dan een gat in de lucht springen. Vooruit, één rol in een grote internationale productie zou nog eens leuk zijn. Maar verder ben ik er een beetje van teruggekomen.”

Klem is vanaf 2 februari te zien in de bioscopen