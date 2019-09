Jac. Goderie: ‘Dat Kalf past prachtig naast mijn nep-Oscar’

Gepensioneerde filmconnaisseur Jac. Goderie die nog programmeert voor KLM en Air France. Beeld © 2006 Elmer van der Marel

Het Gouden Kalf voor de Filmcultuur wordt sinds 1981 uitgereikt om personen of instanties te eren die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse filmcultuur. Onder de winnaars zitten filmmakers en filmbonzen, acteurs en actrices, zoals Monique van de Ven (2018), Rutger Hauer (2008), Robby Müller (2007), Paul Verhoeven (1992), Johan van der Keuken (1988) en Joris Ivens (1985). Deze editie gaat de prijs naar Jac. Goderie, die volgens het festival van zijn passie zijn beroep gemaakt.

“Zonder de liefde voor film is er geen filmmaker, en is er ook geen film,” aldus de organisatie. “Die liefde voor film is de bron waaruit alle filmprofessionals gedronken hebben. Sommigen zijn makers geworden in een van de vele filmdisciplines, anderen hebben van het liefhebben en het verspreiden van die liefde hun beroep gemaakt.”

Was u verrast?

“Ik was enorm verrast. Toen ik werd gebeld door directeur Silvia van der Heiden dacht ik dat ze me ging vragen als jurylid. Dat doe ik dus echt niet, dacht ik. Maar ze zei, nee, ik heb wat anders: wij zijn van mening dat we jou het Gouden Kalf voor de Filmcultuur moeten uitreiken. Ik was helemaal van: hè?! De volgende dag heb ik haar teruggebeld, want ik droom de laatste tijd nogal veel en raar. Maar ik had het echt niet gedroomd.”

We kennen u als columnist en radio- en tv-presentator, wat doet u nu eigenlijk?

“Ik ben al een paar jaar gepensioneerd, maar ik programmeer nog altijd voor KLM en Air France. Ik zie nog veel films. Ik heb net Gemini Man gezien, de nieuwe met Will Smith. Nederlandse films zie ik ook. Instinct heb ik ook al gezien; die komt in oktober in de vliegtuigen van KLM.”

U wordt door het festival een connaisseur genoemd; is dat terecht?

“Het beestje moet natuurlijk een naam hebben en ik vind het geen slechte naam.”

Gaat u veel naar Utrecht?

“Ik heb er in een grijs verleden wel eens dagelijks verslag van gedaan, maar das war einmal. Het festival is altijd eind september, dan is ook mijn moeder jarig – nu ja, die is er al twee jaar niet meer –, maar daardoor ging ik niet zoveel naar Utrecht. Ik ben er vrijdagavond natuurlijk bij op het Gouden Kalveren Gala en ze hadden me ook uitgenodigd voor de opening. Maar die film heb ik dus al gezien. Ik vind ’m heel geslaagd. Een debuterend regisseur wil vaak zoveel mogelijk in één film wil stoppen, maar dat is in dit geval gelukkig niet gebeurd.”

Tot slot: waar gaat u uw Kalf neerzetten?

“Ik heb, ik geloof toen ik veertig jaar voor de KLM programmeerde, van een aantal collega’s een nep-Oscar gekregen met een klein bordje erop: ‘From your friends from Hollywood’. Die staat voor het raam in mijn werkkamer. Daar kan dat Kalf prachtig naast.”