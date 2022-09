Jaap van Zweden in 2024 naar Seoul als chef-dirigent

Jaap van Zweden in New York. Beeld Getty Images

Tot die tijd is hij nog ‘music director’ bij het New York Philharmonic. Daarnaast is de Amsterdammer tot 2024 chef-dirigent bij het Hong Kong Philharmonic.

In de Volkskrant geeft de dirigent kort toelichting op zijn keuze. ‘Seoul is een van de drie beste orkesten in het Verre Oosten, samen met het Hongkong en NHK in Tokyo,’ stelt hij. ‘Ze zijn ontzettend ambitieus, ze willen de beste worden. Ik heb veel mensen gesproken, ook in de regering, en die wilden allemaal graag dat ik zou komen.’

De aanstelling in Seoul zou voor vijf jaar zijn.