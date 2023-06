Ivo van Hove vertrekt als artistiek directeur ITA: ‘Tijd voor een nieuwe fase’

Ivo van Hove. Beeld Jan Versweyveld

Arbo zal samen met algemeen directeur Clayde Menso en een nog te werven zakelijk directeur leidinggeven aan het grootste theatergezelschap van Nederland. Sinds de fusie met de Stadsschouwburg valt ook het theater aan het Leidseplein onder dat bestuur. Van Hove blijft nog wel gastregies doen bij ITA.

De Vlaamse Van Hove (64) begon in 2001 als opvolger van Gerardjan Rijnders bij Toneelgroep Amsterdam. Als artistiek directeur bepaalde hij onder meer de artistieke koers, regisseerde voorstellingen en was verantwoordelijk voor het behouden en vernieuwen van het spelersensemble.

Zijn komst was destijds niet onomstreden: zijn eerste regie The Massacre in Paris (2001) werd slecht ontvangen. Zijn stijl van leidinggeven viel niet goed, en al snel kreeg hij de bijnaam ‘Iglo van Hove’. Een aantal acteurs, onder wie Pierre Bokma en Lineke Rijxman, vertrok uit protest.

Toch groeide ITA in de jaren dat Van Hove aan het roer stond, in nauwe samenwerking met zijn partner en scenograaf Jan Versweyveld, uit tot een instituut van naam in Nederland en ver daarbuiten. De producties van het ITA-ensemble gingen de wereld over, van New York tot Seoul. Belangrijke voorstellingen van zijn hand waren onder meer Opening Night (2006), Romeinse Tragedies (2007), Angels in America (2008) en recenter The Fountainhead (2014) en Een klein leven (2018). In 2015 kregen Van Hove en Versweyveld de Amsterdamprijs in de categorie bewezen kwaliteit.

Kritiek

De laatste jaren klonk kritiek omdat Van Hove vaker voorstellingen elders regisseerde en zich te weinig aan het Leidseplein liet zien. Hij zou vooral managen op afstand. Naast gastregies (onder meer Bowie-musical Lazarus in New York) is hij sinds 2022 ook artistiek directeur van de Ruhrtriennale in Duitsland. De laatste voorstelling van Van Hove als artistiek directeur bij ITA was Mijn lieve gunsteling begin dit jaar, naar het boek van Marieke Lucas Rijneveld, dat lovende recensies kreeg. Van Hove gaat na vertrek door bij de Ruhrtriennale en blijft producties in het buitenland regisseren – onlangs ging zijn Engelse versie van Een klein leven nog in première in Londen.

Voor Van Hove was het naar eigen zeggen ‘tijd voor een nieuwe fase’. Het feit dat Arbo bereid was zijn taak over te nemen heeft hem zijn besluit doen maken. In een statement zegt hij over haar: “Ik ben er trots op de artistieke leiding aan haar over te dragen. Haar passie voor de grote zaal en de wijze waarop ze weet om te gaan met een uitgebreid acteursensemble maakt Eline de ideale opvolger. Ik heb er alle vertrouwen in dat de artistieke toekomst van ITA bij haar in goede handen is.”

Furore

Arbo (37) staat bekend als een van de interessantste theaterregisseurs en beste ensembleregisseurs van het moment. De van oorsprong Noorse theatermaker maakte afgelopen seizoen furore met de regie van Weg met Eddy Bellegueule (Toneelschuur) en De Jaren (Het Nationale Theater), naar het gelijknamige boek van Annie Ernaux, de voorstelling die ook voor het Nederlands Theaterfestival werd geselecteerd. Binnenkort gaat het door haar geregisseerde Penthesileia op het Holland Festival in première.

Eline Arbo. Beeld Imke Panhuijzen

Arbo zei in een interview met Het Parool in december 2022 nog dat haar regelmatig werd gevraagd Van Hoves opvolger te worden. Daarop antwoordde ze ontwijkend, maar zei toen wel: ‘Ik zie mezelf een gezelschap leiden, en of dat hier zal zijn of ergens anders, dat weet niemand. Het interesseert me wel, en ik heb een grote liefde voor het ensemble.’

Thuiskomen

Eline Arbo studeerde theaterwetenschap in Noorwegen en deed de regieopleiding in Amsterdam. Haar debuut maakte ze bij Toneelschuur Producties met Goethes Het lijden van de jonge Werther. Het leverde meteen de BNG Bank Theaterprijs 2018 op. In januari 2021 won ze de prestigieuze Mary Dresselhuys Prijs voor haar werk van de afgelopen jaren. Behalve in Nederland regisseert ze ook in Noorwegen en Denemarken.

Over haar nieuwe rol zegt ze in een statement: ‘Vanaf mijn eerste productie bij ITA voelde het meteen als thuiskomen en het afgelopen anderhalf jaar heb ik met veel plezier en inspiratie het bedrijf beter leren kennen in mijn functie als associate artistic director. Het is een huis waar artistieke innovatie en de liefde voor het vak in elke afdeling voelbaar is en waar een divers aanbod aan theater en dans blijft inspireren en uitdagen. Ik kijk er enorm naar uit om samen met het directieteam de toekomst van ITA verder vorm te geven.’