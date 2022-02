ITA en de Meervaart organiseren ‘Lieve Stad festival’

Lieve Stad festival, Nomad van Sidi Larbi Cherkaoui /Eastman

“ITA presenteert het hele jaar door een grote diversiteit aan producties op het gebied van theater, dans, muziek en performance,” aldus Ivo van Hove. “Voorstellingen die gaan over de stad, maar vooral over de mensen die er wonen, hun verhalen, hun geschiedenis. Hoe verhouden we ons tot elkaar en tot de grootstedelijke omgeving waarin we samenleven? Met Lieve Stad, willen we verschillende, nieuwe perspectieven voor het voetlicht brengen en ontmoetingen tot stand brengen met het nu nog onbekende.”

Speciaal voor de opening van het festival, op 25 maart, maken muzikant Michael Varekamp en spoken wordartiest Smita James het programma Lieve Stad, - I am, over het DNA van Amsterdam. Dezelfde avond staat ook de voorstelling Nomad van Sidi Larbi Cherkaoui / Eastman op het programma.

Lucas de Man speelt In Search of Democracy 3.0, een onderzoek naar hedendaagse democratieën. Who’s Tupac? van theatercollectief Jr.cE.sA.r is een muzikale voorstelling geïnspireerd door de nalatenschap van de omstreden rapper Tupac Amaru Shakur. De documentaire Doula’s van de Stad volgt Adelheid Roosens bewondering voor vrouwen die in de haarvaten van hun wijken en stad dagelijks klaarstaan voor een ander.

Er staan in totaal negen voorstellingen op het programma. Daarnaast is er een uitgebreid randprogramma, met onder meer een artist talk met Lucas de Man en Een leven lang theater met Nita Liem. Gedurende het festival is de fototentoonstelling Het Heimwee Project van Biba Krklec en Siebren Hodes te zien in ITA.

“We zijn blij dat we een steeds intensievere samenwerking met de Meervaart aangaan,” aldus Van Hove. “Lieve Stad is een mooi visitekaartje van Amsterdam,” meent Yassine Boussaid. “Samen bundelen we de krachten om de stad te eren met bijzondere programmering.”