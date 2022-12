‘It’s Nice in Here’ op shortlist Oscars, ‘Narcosis’ valt af

Still uit It's Nice in Here, een korte animatiefilm van regisseur Robert-Jonathan Koeyers. Beeld -

It’s Nice in Here, een productie van regisseur Robert-Jonathan Koeyers, bestaat uit een portret van een persoon, een moment, en een plaats, gezien door de gekleurde en subjectieve herinneringen van een jong meisje, Imani, en een politieagent, David. Beiden hebben totaal verschillende herinneringen aan hetzelfde noodlottige moment dat plaatsvond in een buurtwinkel en dat hun levens voor altijd veranderde.

Koeyers regeert verheugd op de nominatie: “We zijn ontzettend blij dat we al zover zijn gekomen en op deze manier nóg meer mensen kunnen bereiken en te raken met dit verhaal.”

Beste lange animatiefilm

The Academy, de organisatie achter de filmprijzen, maakte vandaag in totaal voor tien verschillende categorieën de shortlists bekend. In de categorie beste buitenlandse film maken nog vijftien films kans, waaronder het Duitse drama All Quiet on the Western Front. Ook de Belgische film Close is nog in de race, net als het Koreaanse drama Decision to Leave. De laatste keer dat Nederland een nominatie kreeg in deze categorie was in 2004 voor De Tweeling. In 1998 won Karakter als laatste Nederlandse titel.

Ook in de categorie beste documentaire staat geen Nederlandse titel. Daarvoor waren drie Nederlandse films ingezonden: Myanmar Diaries, Three Minutes - A Lengthening en Master of Light.

In de categorie beste lange animatiefilm, waarvan de shortlist nog niet bekend is, maakt een Nederlandse productie nog kans. Knor van Mascha Halberstad is ervoor ingezonden.

Alle officiële nominaties worden op 24 januari bekendgemaakt. De uitreiking van de belangrijkste filmprijzen ter wereld vindt plaats op 12 maart in Los Angeles. Komiek Jimmy Kimmel zal de Oscaruitreiking voor de derde keer presenteren.