Is ze medeplichtig aan het misbruik door haar man, deze – helaas en tot haar gêne – middelbare witte vrouw?

Julia May Jonas: ‘Ik ben allergisch voor boeken waarin de verteller het altijd bij het juiste eind heeft.’

Op het omslag van Vladimir een ontblote, licht behaarde mannentors. De hand van het model ligt, toegegeven, suggestief op zijn bedekte kruis. De Nederlandse boekhandel bleek het er moeilijk mee te hebben, toen de aanbiedingsbrochures van uitgeverij De Geus waren uitgezonden: een Blote Man op de cover.

Reden voor een ludieke, maar tegelijk treurig stemmende actie van het marketingteam van de uitgeverij. Er werden ‘vooruitexemplaren’ toegezonden, zoals dat heet in het boekenvak – al wel een boek maar nog niet in definitieve editie. Op de kaft, naast het oorspronkelijke Amerikaanse beeld, drie in Nederland verschenen romans met al dan niet bedekte vrouwenborsten. En de tekst: ‘Deze vrouwen liggen al in uw winkel. Legt u deze mooie man er ook bij?’

Julia May Jonas slaat haar hand voor haar mond als ze via de zoomverbinding het alternatieve omslag ziet. “Wauw! Dat is stoer! Het doet me beseffen hoeveel boeken ik heb gelezen met een naakte vrouw op de cover zonder dat ik daar ook maar een seconde bij heb stilgestaan. We zijn op zo’n rare manier geconditioneerd. Vrouwelijk naakt beschouwen we als behang. En deze man is niet eens naakt. Het is tijd dat we die mannelijke blik eens omdraaien!”

Ongebruikelijke stem

Dat is ook wat Jonas, toneelschrijver en docent aan Skidmore College in de staat New York, op een zeer gelaagde en geraffineerde manier doet in haar debuutroman die in het Engels taalgebied insloeg als een bom. Alleen al de verteller is een ongebruikelijke stem: een universitair docent Engelse literatuur, 58 jaar oud, die zich unverfroren introduceert als het behaagzieke jonge meisje van ooit dat dol was op oude mannen.

En die zich, in het ontembare verlangen dat zich van haar heeft meester gemaakt, misschien wel meer een oude man voelt dan een middelbare witte vrouw van in de vijftig, ‘de identiteit waarmee ik me helaas, en tot mijn grote gêne, in het openbaar moet presenteren’. Want, stelt ze, oude mannen worden gedreven door hun verlangens. En de hele wereld bestaat uit hun verlangens. Ze kennen geen wereld die niet volkomen wordt aangedreven door het idee van willen en krijgen.

Seksueel misbruik

De verteller heeft zélf zo’n oude man – in een huwelijk dat de twee vooraanstaande academici heeft gepast als een jas. Een open huwelijk ook, zoals ooit door haar voorgesteld, zodat ze zich niet gek wil laten maken als haar man wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Jaren na de verhoudingen die hij met zijn studentes had, is de verteller vooral verwonderd hoe in dit MeTootijdsgewricht seks met wederzijdse instemming ineens machtsmisbruik is geworden – de macht van haar man was toch de reden geweest dat die meisjes zich überhaupt tot hem aangetrokken hadden gevoeld?

Maar langzaam kantelt haar beeld. Haar studenten hebben haar dan al tot de orde geroepen: ze eisen stellingname tegen haar man, dumpen die gast – anders is ze medeplichtig. Ondertussen groeit haar obsessie met een nieuwe docent, jong, mooi en ook nog eens succesvoller als schrijver dan zijzelf. En ontvankelijk voor haar moederlijke charme. Vladimir, want de verwijzingen naar Vladimir Nabokov zijn legio.

Uw verteller ‘wil’, zoals de oude mannen. En ze wil krijgen, terwijl ze toch ook de grappen kent over oudere vrouwen met lustgevoelens: ‘Geile, uitgezakte wijven met hangende huidkwabben.’ Wat was uw uitgangspunt voor deze roman?

“Die male gaze waar we het net over hadden was in ieder geval de kiem. Mijn verteller, die zichzelf allang had afgeschreven als mogelijk lustobject, ziet zichzelf ineens door Vladimirs ogen. Hoe verhoud je je als vrouw tot lust naarmate je ouder wordt? In een wereld die toch nog steeds wordt gedomineerd door de behoeftebevrediging van mannen? Mannen kan het vaak niets schelen hoe ze overkomen, die dóen gewoon. They want the cake, they eat the cake. En ze vragen zich niet af wat de cake van hen vindt.”

U bent zelf een stuk jonger, hoe heeft u zich ingeleefd in uw verteller?

“Ik ben 41 maar ik heb zoveel van mijn angsten en onzekerheden op haar geprojecteerd. Ik hoop dat ik als ik haar leeftijd heb bereikt wijzer ben geworden. Ik denk altijd dat oudere vrouwen wijzer zijn als het gaat om hun lichaam en zelfbeeld. Niet? Maar de situatie met haar man en hoe ze naar Vladimir toetrekt, vergroten de zelfhaat uit die bij haar toch latent aanwezig was. Zelfvertrouwen en zelfrespect blijven bij ons mensen toch vaak wiebelig.”

De verteller is geestig en heeft naast die zelfhaat gelukkig ook veel zelfspot. Ze is ook venijnig en hautain – toch weet u ook haar kwetsbaarheid neer te zetten.

“Ik wilde een verteller in de lijn van Humbert Humbert uit Nabokovs Lolita, die zich halsstarrig vastklampt aan zijn versie hoe hij is ‘verleid’, in zijn geval door een 12-jarig meisje. Zo werd het boek ook gelezen bij verschijnen, Lolita was de verleidster. Nabokov was daar heel ongelukkig mee, hij zei altijd: ‘Dat is níet wat ik heb geschreven.’ Nu zien we Humbert Hubert voor de onbetrouwbare verteller die hij was.”

“Lolita is een angstaanjagend boek, een duister verhaal over obsessie en hoe je je daardoor in het verderf kunt storten. Ik voel me door dat soort verhalen aangetrokken – hoe je daar als je er middenin zit je eigen werkelijkheden gaat creëren. Ik wilde die geborneerdheid van Humbert Humbert naar een vrouw verplaatsen, maar ik wilde niet een monster van haar maken zoals hij. Een vrouw met charisma en goede intenties, maar ook met verwerpelijke eigenschappen.”

“Ik wilde het zo schrijven dat je haar als lezer nergens op kunt vastpinnen. Ze is kwetsbaar en sterk, ze heeft het soms bij het juiste eind en vaak ook niet. Kijk naar John Updike en Philip Roth en hoe moreel dubbelzinnig hun middelbare mannelijke hoofdpersonen zijn. Maar we zien niet vaak vrouwen van deze leeftijd in romans. Als ze er al zijn, zijn ze of heel moreel hoogstaand of volslagen verdorven – het maagd/hoer-syndroom.”

Heeft u uw boek ook geschreven als commentaar op de MeToobeweging? Want door het gedachteproces van uw verteller laat u daarvan veel pro’s maar ook contra’s zien – een mijnenveld.

“Ik schrijf nooit uit een reactie op iets. Maar ik ben allergisch voor boeken waarin de verteller het altijd bij het juiste eind heeft. Ja, natuurlijk vormen de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en hoe onze perceptie van seksueel ontoelaatbaar gedrag is veranderd een belangrijk onderdeel van het verhaal. Ook daarom wilde ik een oudere vrouw dan ikzelf. Zij groeide op in een tijd dat het belangrijkste wat je moest bewaren je maagdelijkheid was. Seks was onderdeel van haar bevrijding.”

“En ik heb alweer een andere perceptie over relaties in een machtssituatie dan mijn studenten. Ik heb het niet persoonlijk meegemaakt, maar toen ik studeerde waren er studenten die een relatie hadden met een docent en dat vonden we allemaal heel spannend. We moeten allemaal navigeren binnen machtsstructuren waarin mannen nog steeds dominant zijn. Ik laat het bij mijn hoofdpersoon langzaam landen, haar begrip is in ontwikkeling.”

“Maar het grootste probleem van nu is dat we zo’n onbeheersbare drang hebben om onze mening onmiddellijk en onwrikbaar te verkondigen op sociale media waardoor alles een polemiek wordt, in plaats van dat we ons ervan laten doordringen hoe complex dingen zijn. Daarom wilde ik ook een boek schrijven, me hier grondig in verdiepen zonder die beperking van het aantal tekens. Ja, sociale media hebben geholpen MeToo op de kaart te zetten. Ja, MeToo heeft werkplekken opgeschoond. Maar we weten nog niet of het een pleister is of een echte kentering. Het gebeurt nog steeds – en wie veel geld heeft of veel macht kan nog steeds veel weg laten poetsen.”