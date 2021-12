Is seriemoordenaar Dexter in vervolgserie New Blood nog steeds zo bloedbelust?

Bij acteur Michael C. Hall zal de seriemoordenaar Dexter nooit helemaal uit zijn dna verdwijnen. De serie (2006-2013) krijgt nu eindelijk een vervolg. De titel New Blood belooft weinig goeds. ‘Hij beseft nu meer dan ooit dat hij verslaafd is.’

Hoe vaak fans niet aan hem hebben gevraagd of Dexter ooit nog terugkeert, durft Michael C. Hall (50) zelfs bij benadering niet te schatten. Hij ervaart de voortdurende honger bij het publiek naar nog meer bloedige uitspattingen van de seriemoordenaar maar als een groot compliment. “Er zijn weinig acteurs die zo’n gewild personage in hun carrière hebben gespeeld. Ik beschouw dat maar als een zegen.”

In de nieuwe reeks heeft het personage Dexter zich tien jaar gedeisd gehouden. Hij heeft een andere naam – Jim Lindsay – en woont in een afgelegen dorp ten noorden van New York, waar het eeuwig winter lijkt te zijn. Hij verdient de kost in een winkel waar jachtartikelen, inclusief wapens in allerlei soorten en maten, worden verkocht en heeft fictieve gesprekken met zijn zuster Debra, die min of meer zijn kwade verleden en geweten vertegenwoordigt.

Oude gewoontes

Voor Hall, sprekend via een Zoomverbinding vanuit zijn werkkamer, heeft zijn personage zich in de loop der jaren positief ontwikkeld. Dexter heeft naar de mening van zijn vertolker veel zelfkennis opgedaan. “Hij beseft nu meer dan ooit dat hij een verslaafde is, die voortdurend op zijn tellen moet passen. Ook weet hij dat als hij weer aan zijn oude gewoontes begint, hij ook zijn dierbaren in gevaar brengt.”

In de nieuwe serie is dat gevaar latent aanwezig als de (biologische) zoon van Dexter, Harrison, opeens voor zijn neus staat. Hoewel hij aanvankelijk ontkent zijn vader te zijn, gaat Dexter/Lindsay toch overstag en vertelt hij hem de waarheid. Op zijn beurt wil Harrison precies weten waarom zijn vader zijn eigen dood in scène heeft gezet.

(tekst gaat door onder video)

Of Dexter uiteindelijk toch weer aan het doden slaat, is natuurlijk een kwestie van tijd. Hij kan als bloedjunkie het moorden niet laten. Probleem is het eerste slachtoffer, een strontvervelende nakomeling van de machtigste man uit de omgeving, die Dexter tot het uiterste drijft – met een voorspelbare afloop.

Voor Hall is de terugkeer naar zijn Dexterpersonage geen wanhoopsdaad. De acteur heeft over andere rollen niet te klagen gehad. “Ik heb een divers aantal rollen in series en het theater kunnen spelen. Sommige personages waren heel ver verwijderd van Dexter.” Als een van zijn hoogtepunten beschouwt hij zijn aandeel als Thomas Newton in de musical Lazarus, gebaseerd op het werk van David Bowie. Zelf speelde de zanger deze rol in de speelfilm The man who fell to earth (1976). “Ik heb een theaterhart. In deze productie kon ik mij helemaal uitleven, zowel in New York als in Londen.”

Controverse

Ook verrassend was de tv-serie Safe, op basis van een boek van Harlan Coben, waarin Hall een weduwnaar speelt die op zoek is naar zijn verdwenen dochter. “Ook deze man is, net als Dexter, een getormenteerd mens. Hij zit vol zelfverwijt, omdat hij zijn echtgenote op een cruciaal moment aan haar lot heeft overgelaten. Die serie is een van de beste dingen die ik sinds Dexter heb gedaan.”

Of het vervolg, dat uit tien delen bestaat, de fans zal behagen, is voor alle betrokkenen de hamvraag. Toen de oorspronkelijke serie werd afgerond, was er onder de fans toch sprake van een kater. Het open einde beviel niet iedereen. “Van meet af aan was Dexter een gewaagd project. Hoe laat je kijkers sympathie voelen voor een man die op de keper beschouwd gewoon een seriemoordenaar is? Dat het einde veel controverse opriep, hoort bij het karakter van deze reeks.”

Het kostte Hall weinig moeite zich opnieuw in Dexter te verplaatsen. Zijn bekende, doordringende blik staat weer op scherp als hij thuis in figuurlijke zin het masker aflegt van de onderdanige winkelbediende Lindsay. Op de vraag of hij Dexter al die jaren na de serie heeft gemist, toont Hall een grijns die voor meerdere uitleg vatbaar is. “Wat denk je zelf?”

Dexter New Blood is vanaf 20 december te zien op NPO Plus en vanaf 3 januari op NPO 3.