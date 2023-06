Is Nederland nog steeds boos op Matthijs van Nieuwkerk?

Matthijs van Nieuwkerk. Beeld ANP

Woede is een vluchtige emotie. Waar angst of frustratie zich onderhuids kunnen nestelen en altijd latent aanwezig blijven, flakkert woede, en dooft die soms zelfs helemaal uit, tot het punt dat je vergeten bent waar je je ooit zo over opwond. Waar was ik ook alweer zo boos om?

Zo was Nederland eind vorig jaar woest op Matthijs van Nieuwkerk. En het was ook niet best, dat verhaal van de Volkskrant over het schrikbewind dat hij jarenlang voerde op de redactie van De Wereld Draait Door. Het beeld van de geluidsman die gesommeerd werd op z’n knieën te gaan en ‘sorry, meneer Van Nieuwkerk’ te zeggen, maakte het lastig om ooit nog enige sympathie te hebben voor hem, al had het ook wel iets meelijwekkend, zo’n man in zijn eenzame grootheidswaan.

Maar goed, we zijn ruim een half jaar verder, en de woede is alweer wat gaan liggen. Tja, gut, een klootzak, daar heb je er wel meer van, zullen de meeste mensen inmiddels denken. En ook Van Nieuwkerk zelf vindt het zo zoetjesaan wel weer tijd om uit zijn Achterhoekse boerderij tevoorschijn te kruipen. Zo heeft hij twee boswandelingen gemaakt met de visagiste die hij in 2011 ontsloeg uit achterdocht en onvrede over haar föhn (een scène die direct in Succession had gekund), en ook met andere oud-medewerkers die Van Nieuwkerk de huid volschold is hij ‘in gesprek’.

Heel voorzichtig wordt ook Van Nieuwkerks terugkeer op televisie ingeleid: komende maand is hij te horen als voice-over van een documentaire die op de NPO wordt uitgezonden. Zover is het nog niet voor Tom Egbers. Waarom waren we ook alweer boos op hem? Oh ja, vanwege het wegpesten van zijn ex-maîtresse (met wie hij alleen maar had gezoend!), om daarna een huilerig interview te geven waarin hij vooral medelijden met zichzelf toonde. Komende zondag begint een nieuw seizoen van Andere Tijden Sport, dat niet wordt gepresenteerd door Egbers maar door Dione de Graaff. Kennelijk is de collectieve woede nog onvoldoende weggezakt.

Er bestaat geen formule (ernst van de misstap x status van de BN’er ÷ tijd) die het moment bepaalt wanneer een gevallen ster weer aan de slag mag. Maar de televisieverbanning die steevast volgt op een schandaal, verraadt wel iets van de ongezonde status die wij toekennen aan het medium.

Het presenteren van de sportuitslagen of het voorlezen van een autocue zien we niet als een gewone baan, maar als iets héél belangrijks en bijzonders. Je mag alleen op tv als Nederland vindt dat je op tv mag, de spotlights en de adoratie van het publiek kun je verdienen, maar dus ook weer verliezen. Is het gek dat die televisiemensen daar een verknipt wereld- en zelfbeeld van krijgen? Het is psychologie van de koude grond, maar zou het kunnen dat deze giftige mix van ophemelen bij voorspoed en neersabelen bij missers het gestoorde gedrag van de Van Nieuwkerken, Egbersen en Dennis Wiersma’s van deze wereld in de hand werkt?

Over de auteur: Roelf Jan Duin schrijft sinds 2014 voor Het Parool, eerst voornamelijk over politiek, nu over maatschappelijke thema’s en populaire cultuur. In zijn rubriek Sterrenstof ontleedt hij wekelijks het medialandschap.