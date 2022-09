Is John de Mol een visionair of een zieke geest?

Een jaar van je leven, met in het midden kandidaat Martin. Beeld SBS6

John de Mol zag eens een film over danswedstrijden waarbij deelnemers net zo lang doorgingen tot ze dood neervielen. Leuk televisieformat, dacht hij, en daar was De Dansmarathon. Toen werd Squid Game een hit, een serie die draait om armoedzaaiers die hun leven in de waagschaal stellen voor geld. En De Mol moet gedacht hebben: dat kan ik ook, en daar was Een jaar van je leven. Ben je dan een groot visionair of een zieke geest? Waarschijnlijk een beetje van beide, dacht Lips.

In Een jaar van je leven laten veertig mensen zich opsluiten in de hoop 1 miljoen euro te winnen. “Dan koop ik een auto voor mijn zoon en een caravan voor mijn man,” zei een deelneemster in de eerste aflevering. “Mijn zoon krijgt een scooter, mijn dochter paardrijlessen, ikzelf nieuwe borsten,” zei een ander.

Voor deelneemster Manuala eindigde het avontuur nog voor het begon. Ze sneuvelde bij het eerste spel, waarbij ook nog eens 30.000 euro van de gezamenlijke pot verloren ging omdat drie mensen valsspeelden. Die waren direct de paria’s van de groep.

Lips keek de dagen erna stug door en het trof hem hoe voorspelbaar en saai dit soort programma’s geworden zijn sinds de eerste Big Brother. Maar meer nog walgde hij van de manipulatieve trucjes om deelnemers tegen elkaar uit te spelen. Van de sadistische ondertoon van de show, van de vernederingen die de deelnemers zich laten welgevallen, zogenaamd omdat ze vrijwillig ‘de uitdaging van hun leven aangaan’, maar in werkelijkheid omdat De Mol (geschat vermogen: 2 miljard) ze een worst van 1 miljoen voorhoudt. In Million Dollar Island, nog zo’n pareltje van Talpa, werd uiteindelijk slechts 170.000 duizend euro uitgekeerd, dus ze zouden beter kunnen weten. Maar daarin zit helaas de tragiek: verblind door geld en bekendheid weten ze niet beter.

Reageren? hanlips@parool.nl