Is Jeroen Rietbergens ‘effe voelen’ bij oud-TVOH-kandidaat Nienke strafbaar?

Oud-deelnemers aan The Voice Nienke Wijnhoven (23) en Kirsten Berkx vertelden maandag bij Beau over hun nare ervaringen met de in opspraak geraakte bandleider Jeroen Rietbergen van het tv-programma. Het is echter lang niet zeker of een aangifte kansrijk zou zijn.

Nienke Wijnhoven, die in 2017-2018 meedeed aan The Voice, vertelde maandag bij Beau over haar ervaringen met Rietbergen. Een charmante man, dacht ze eerst, die zich aanvankelijk over haar leek te ontfermen. Maar die ook zei: ‘Ik zou wel op je willen komen liggen’, toen Nienke liggend een zangoefening moest doen.

En daar bleef het niet bij. Het ging verder toen Rietbergen haar ‘de studio’s boven wilde laten zien’. Maar daar waren geen studio’s en voor ze het doorhad, ‘ging hij wel even voelen’. “Op het moment dat hij je aanraakt, gaat er van alles door je heen. Je schrikt, maar je zegt niks omdat je denkt what the hell. Je legt de schuld bij jezelf. Ik dacht dat ik verkeerde signalen had afgegeven.”

Verwarring

Of wat Wijnhoven heeft meegemaakt strafbaar is, is onduidelijk. Advocaat Nelleke Stolk (gespecialiseerd in zedenzaken) zegt dat de opmerkingen – hoe ongepast en ongewenst ook – op zich niet strafbaar zijn. Al wordt er wel gewerkt aan het strafbaar maken van intimidatie.

“Pas als er sprake is van seksuele handelingen, waarvoor iemand géén toestemming heeft gegeven of niet in staat was om toestemming te geven of te weigeren, bijvoorbeeld als je dronken bent, is er sprake van een strafbaar feit,” zegt Stolk. “Maar dan nog is veel afhankelijk van de omstandigheden: waar ben je aangeraakt, hoe is dat gebeurd, hoe voelde je je? Aanraken op rug of schouder, aai over het hoofd? Ongepast, ongewenst, maar niet strafbaar. Kont of borsten? Dan wel. Bovenbeen? Het ligt er net aan waar. Laat ik het zo zeggen: als zij bij mij zou komen om aangifte te doen, zou ik eerst twee uur met haar de spreekkamer ingaan en alles doornemen. We weten nu niet genoeg, want ik heb geen details gehoord bij Beau.”

‘Geil broekje’

Wijnhoven houdt zich de dag na de emotionele uitzending op de vlakte. Ze zat bij Beau met een andere oud-deelneemster van The Voice, Kirsten Berkx (31) uit Echt. Ook zij kreeg te maken met de streken van Rietbergen. “Ik liep over de gang en hij loopt achter mij en zegt: ‘Wat heb jij een geil broekje aan’.”

Berkx had dinsdag een interviewafspraak samen met Wijnhoven, maar die zegde af. Berkx ging alleen. “Ik blijf dit verhaal vertellen, omdat duidelijk moet zijn dat vrouwen dit niet meer pikken.”

Aangifte doen, of uitzoeken of wat haar is overkomen, strafbaar is, heeft ze nooit gedaan. Ook nu niet. “Ik wacht eerst af wat er nou precies in die uitzending van Boos donderdag zit, of er meer meiden opstaan. Wellicht dat ik me zou aansluiten bij een collectieve aangifte, mocht het daarvan komen.”

Details onbekend

Berkx heeft dinsdag geen contact gehad met Wijnhoven. Ook zij kent de details van het ‘even voelen’ van Rietbergen bij Wijnhoven niet.

Mocht het inderdaad om seksuele handelingen gaan, dan is dat wel gebeurd in een een-op-eensituatie. Toch betekent dat niet dat Rietbergen er met een ontkenning en verder geen getuigen zomaar vanaf zou komen. Met appverkeer, verhalen van andere slachtoffers, en wellicht ook Rietbergens bekentenis dat hij inderdaad vaak te ver ging, is ook bewijs bij elkaar te sprokkelen. “Ik ken gelukkig genoeg zaken waarbij de verdachte schreeuwend ontkent en toch is veroordeeld,” besluit Stolk.