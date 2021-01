Is Igor Alberts de nieuwe René le Blanc?

The sky is the limit, SBS6 Beeld SBS6

Bij SBS6 pakken ze na de overname van Man bijt hond door in het genre paradijsvogeltelevisie. Daardoor zitten we nu opgescheept met René le Blanc, de zelfbenoemde Nederlandse Engelbert Humperdinck en ster van het programma Ik geloof in mij.

The Sky is the limit heeft een soortgelijke opzet, alleen worden dit keer geen volkszangers uit het B-segment gevolgd in hun dagelijks leven, maar steenrijke ‘selfmade miljonairs’. Wederom is de casting fenomenaal: het zijn kleurrijke types die niet schromen om rijkdom – en wan­smaak – te tonen. Het programma doet het ene moment denken aan MTV Cribs, dan weer aan de aflevering van 30 Minuten met Arjan Ederveen in de rol van Ron Selling.

De 84-jarige tuinder Jan Knoppert introduceerde onder meer het gipskruid in Nederland en werd daar zo rijk van dat hij nu zes sportauto’s en een dierentuin bij zijn huis in het Westland heeft. Dionne Schulf heeft een marketingbedrijf en wordt gefilmd terwijl ze vakantie viert in Dubai (‘Het serviceniveau is hier gewoon heel hoog’).

Maar onbetwiste ster van deze show is Igor Alberts, die steenrijk werd door ‘multilevel marketing’, een dure term voor piramidespellen. Hij woont met zijn dertig jaar jongere vriendin in het voormalige huis van John de Mol, dat is ingericht in de stijl van Versace en Dolce & Gabbana. Denk aan hoe Melania Trump het Witte Huis versierde met kerst en je hebt een beeld. Alberts vergelijkt zichzelf met Julius Ceasar, Napoleon, Gandhi en Mandela, ‘grote leiders die dingen zagen voor ze er waren’.

Zijn kelder, met vloerbedekking in panterprint en de schilderingen van de Sixtijnse Kapel aan het plafond, is omgebouwd tot champagnekamer. Honderden flessen zijn als trofeeën uitgestald. “Eigenlijk drinken wij geen champagne,” bekent zijn vrouw. “Deze kamer bewijst dat alles wat je droomt waarheid kan worden,” zegt Alberts. En wie droomt er nou niet van een champagnekamer?

