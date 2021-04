Is het chocolade of niet, wil men bij Showcolade weten. Boeiûh!

Beeld -

De NPO lijkt met een formatarmoede te kampen als het om amusement gaat. Lips zag zaterdagavond al Ik vertrek: even weg voorbijkomen, een gekunstelde titel voor een opzichtige kruising tussen Ik vertrek en Bed & breakfast. Stellen die eerder in Ik Vertrek te zien waren met hun moeizame pogingen een boetiekhotel/naaktcamping/bed and breakfast op te zetten, zijn nu te gast in elkaars logement. Dat ging gepaard met veel kreten van herkenning en werd even irritant als nodeloos onderstreept met een lullig muziekje.

Nog lulliger werd het op zondagavond, bij Showcolade. Achter deze gemakzuchtige woordspeling gaat een Japans spelformat schuil: Bekende Nederlanders moeten raden of iets van chocolade is of niet. Een concept zo luchtig als een Brosreep maar toch keken er 1 miljoen Nederlanders naar de eerste aflevering.

In het door Edsilia Rombley gepresenteerde spelprogramma mag teamcaptain Remco Veldhuis zijn vrouwelijke medekandidaten straffeloos als ‘bonbonnetjes’ omschrijven. De verschillende rondes komen steeds op hetzelfde neer: de kandidaten moeten raden welk gebruiksvoorwerp – keukengerei, houten speelgoed – van chocolade is en er vervolgens in bijten om te zien of ze gelijk hebben. Zo hapte Joke Bruijs in een pepermolen die gelukkig voor haar van chocolade bleek te zijn en Anita Witzier in een chocolade blokkendoos. Alles ging met zo veel opgewonden gekir gepaard dat Lips vermoedt dat de kandidaten al voor de uitzending hyper zijn van te veel chocolade. Tussendoor wordt uitgelegd hoe knap het nepvoorwerp is gemaakt door de patissier, maar ook dat is elke keer min of meer hetzelfde verhaal.

Lips dacht dat hij naar SBS6 zat te kijken en – om ook maar eens een gemakzuchtige woordspeling te maken – hij kon er geen chocola van maken.

Reageren? hanlips@parool.nl.