Is er nog een toekomst voor het Cobra Museum? ‘Wellicht is er ruimte voor een andere culturele instelling’

Het Cobra Museum verkeert in een ‘acute, zorgelijke financiële situatie,’ meldde het stadsbestuur van Amstelveen deze week. De aanhoudende verliezen bedreigen het voortbestaan van het museum. ‘Alle opties liggen op tafel.’

Rode cijfers en het Cobra Museum – een combinatie die even vertrouwd is als een zonsopgang aan het begin van de dag. Van 2003 tot 2020 is vrijwel onafgebroken verlies gemaakt. Het was dan ook geen verrassing voor de Amstelveense cultuurwethouder Herbert Raat (VVD) dat hij deze week werd gewaarschuwd dat ook dit jaar de inkomsten niet opwegen tegen de uitgaven. De omvang van het verlies – naar schatting zeven ton – was dat wel. Op een omzet van zo’n 2,6 miljoen euro is het een enorm bedrag, twee keer zo hoog als het verlies van vorig jaar.

De onheilstijding, die de museumleiding tweeënhalf uur voor aanvang van een afspraak met de wethouder bij hem dropte, viel Raat rauw op zijn dak: “Je verwacht dat een culturele instelling problemen tijdig onderkent en een oplossing bedenkt, en niet wacht tot de bom barst en tegen de gemeente zegt: ga maar financieel garant staan, anders kunnen we niet voortbestaan. Want daar komt het op neer.”

Visitekaartje met internationale allure

Lange tijd was het bestaansrecht van het Cobra Museum boven elke twijfel verheven. Op een prominente plek in Amstelveen was het vanaf de oprichting in 1995 een visitekaartje met internationale allure, dat bijdroeg aan de ontwikkeling van het stadshart. Das war einmal. Inmiddels laat het stadsbestuur verschillende scenario’s doorrekenen, ook een waarbij het museum failliet gaat.

“Het laatste woord daarover is aan de gemeenteraad,” aldus Raat. “Ik zou het verschrikkelijk vinden, maar alle opties liggen op tafel.” Voor hem staat vast ‘dat de naam Cobra verbonden zal blijven aan Amstelveen’. “Maar mogelijk niet meer via een museum. Wellicht is er ruimte voor een andere culturele instelling.”

De Amstelveense politiek breekt zich al lang het hoofd over de vooruitzichten van het museum. De aanhoudende verliezen tasten het eigen vermogen steeds verder aan. In de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders brokkelde het draagvlak af om de begroting steeds weer sluitend te maken.

Het gebouw aan het Sandbergplein is eigendom van de gemeente, die met een jaarlijkse subsidie van circa 1,2 miljoen euro (8 à 10 procent van de totale cultuurbegroting van Amstelveen) een moeilijk misbare bijdrage levert aan de exploitatie. Volgend jaar komt een einde aan de bijzondere subsidierelatie waarbij het museum verzekerd is van deze financiële steun. Vanaf dan moet het, net als alle andere culturele instellingen, elke vier jaar een aanvraag indienen. Eigenlijk had deze al moeten zijn goedgekeurd, maar begin vorige maand trapte Raat op de rem omdat hij toen al indicaties had dat de financiële problemen groter waren dan de directie deed voorkomen.

‘Het roer moet om’

Ook in andere middelgrote gemeenten kampen musea sinds de coronacrisis met tegenvallende bezoekersaantallen. Maar het is te eenvoudig de problemen daarmee af te doen. Het gaat hier om ‘een structureel verliesgevende organisatie,’ schreef consultantbureau DSP-groep eind 2021 in een rapport. ‘Vooral een jongere doelgroep lijkt Cobra ‘gedateerd’ te vinden.’ Het lijkt ‘vijf voor twaalf’ voor het Cobra Museum: ‘Hoe dan ook, het roer moet om.’

Eerder dat jaar was in een ander adviesrapport geconstateerd dat het Cobra Museum ‘eigenlijk te groot is voor het servet en te klein voor het tafellaken’. Met de focus op de Cobrabeweging kan de collectie qua omvang en kwaliteit moeilijk concurreren met bijvoorbeeld het Stedelijk Museum Amsterdam en het Kröller-Müller Museum in Otterlo. ‘Nog afgezien van het gegeven dat de kunst van de Cobrabeweging niet meer de aantrekkingskracht heeft die ze ooit had.’

Beide rapporten noemen het businessmodel, waarbij met ‘blockbusters’ getracht wordt hoge bezoekersaantallen en inkomsten te genereren, riskant. Dat vergt ook hoge voorbereidings- en marketingkosten. Als de bezoekers dan onverhoopt wegblijven, betekent dat nieuwe verliezen.

Al vanaf 2018 vraagt het stadsbestuur om een ‘meerjarenplan’ met een overtuigende toekomstvisie. Het museum meent al vele veranderingen te hebben doorgevoerd. Sinds 2018 is niet meer de collectie, maar ‘het gedachtegoed van de Cobrabeweging’ het vertrekpunt bij tentoonstellingen, wat meer flexibiliteit verschaft. Er is meer aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen, niet-Westerse kunst en vrouwelijke kunstenaars. Ook ligt er een plan voor onder andere een wijnbar, een kindermuseum en een jongerenprogramma.

Vanuit het gemeentehuis klinkt echter al jaren dezelfde kritiek: er is te weinig binding tussen het museum en de inwoners van Amstelveen, een strategische toekomstvisie ontbreekt en de museumleiding beseft de ernst van de situatie niet. Op zijn beurt voelt het museum gebrek aan waardering voor alle inspanningen en voelt het zich overvraagd vanuit steeds wisselende afdelingen van de gemeente.

Fusie met Museum JAN

Het stadsbestuur stuurt al langer aan op een fusie met het eveneens in Amstelveen gevestigde particuliere Museum JAN. Dit voorjaar lieten beide museumdirecties in een briefje aan Raat weten daar niets in te zien.

De vraag is of het Cobra Museum – dat niet wilde meewerken aan dit artikel – met die afwijzing zijn hand niet heeft overspeeld. Raat: “Gezien de financiële situatie is het verbazingwekkend dat ze het hebben verworpen. Maar de organisatie zelf zal een bestendig toekomstplan moeten bedenken. Dat kan de politiek niet voor ze verzinnen.”